Mira, è morto il campione di pesca sportiva Giuliano Dettadi

E’ morto all’età di 61 anni a Giuseppe Dettadi , ex artigiano della calzatura e grande appassionato e campione di pesca sportiva a ricordarlo con affetto la moglie Maddalena con cui viveva a Porto Menai in via Argine Sinistro Novissimo.

Il ricordo della moglie

«Mio marito», racconta «è stato un abile artigiano della scarpa: lavorava nell’area di Fossò . Ha poi da qualche anno cambiato lavoro entrando nel campo edile sempre come lavoratore artigiano . Era una persona di gran cuore sempre pronto ad aiutare gli amici e le persone che lo attorniavano»

Giuseppe Dettadi aveva anche una grandissima passione quella per la pesca sportiva nei canali e laghetti.

«Aveva partecipato a tantissime gare» racconta la moglie Maddalena, «Aveva vinto tanti trofei . Era molto conosciuto in questo campo fra gli appassionati della pesca sportiva«.

Oltre alla moglie Maddalena lascia le figlie, Laura ed Elena , il nipote Andrea la mamma Rina . Verrà sepolto dopo il funerale che si celebrerà il 7 luglio alle 15 nel Duomo, nel cimitero di Gambarare .