L’Irish Pub Inishark di Venezia chiude i battenti e ringrazia i clienti: «Andiamo in pensione»

«Oggi termina l’attività del pub, un grazie sincero a tutti i clienti e amici che ci hanno supportato in questi 26 anni. Buona vita a tutti». Firmato Alberto e Marina. Ha chiuso con un saluto su Facebook e una bicchierata di addio con gli “affezionati” che si è svolta martedì sera con tanto di magone, l’attività di Inishark, l’Irish Pub di Calle del Mondo Novo aperto 26 anni fa da Alberto Ferrari e Marina Zecchin.

Un brindisi con annesso karaoke per salutarsi un’ultima volta. «È stato emozionante, rimarrà sempre un grande ricordo di vita». Atmosfera calda e cordiale del tipico pub irlandese, dove si beveva una buona pinta di birra o si buttava giù un bicchiere di Irish Whiskey o uno dei famosi long drink.

«È stato davvero un grande successo», racconta Alberto, «con molti clienti siamo oramai amici e ci frequentiamo, era diventato un locale fisso anche per i turisti, avendo cinque televisioni e in tantissimi passavano i fine settimana da noi». Prosegue: «Sono tanti anni che lavoriamo, io sto da 45 dietro un banco, mia moglie che è co-propietaria anche. Ora penseremo a mangiare a casa la sera, a fare una vita un po’ più regolare. Dispiace anche a noi, è sempre un servizio alla città il nostro, il Covid ha insegnato, ma purtroppo non c’è ricambio generazionale in questo mestiere, è una vita di sacrificio, si lavora quando gli altri fanno festa, i giovani ci pensano bene prima di intraprendere l’attività».

Qualche giorno fa, dopo l’annuncio social, anche se i clienti abituali lo sapevano da un pezzo perché la voce si era sparsa, è scattato l’amarcord e i titolari sono stati sommersi di affetto: i ricordi delle serate, le partite viste in saletta, il tifo sfegatato, gli amori – anche quelli – sbocciati e finiti davanti a una birra bionda, rossa, irlandese. O a qualche cosa di più forte, per smaltire il freddo e trovare rifugio da “caigo” e acqua alta.

«Grazie per tutte le Guinness spinate» scrive una cliente. «In questo luogo ho bei ricordi passati con amici, buona pensione» le fa eco una affezionata. Giovani e meno, veneziani e non, hanno passato le serate seduti ai tavolini del locale, chiacchierando, distraendosi, divertendosi con gli amici, celebrando serate speciali, festeggiando compleanni.

Ma in tantissimi, negli anni, lo hanno scelto come locale del cuore anche dall’altra parte del mondo, dove tornare quando si faceva tappa a Venezia. «È uno dei pub che preferisco in città», scrive una cliente che ricorda la gentilezza dei titolari, la tradizione dello sport pub legato alle partite di rugby dove prenotare uno sgabello per un’intera settimana.