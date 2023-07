Fiesso, è morto il tabaccaio Gino Gheller

E’ morto a Fiesso D’Artico all’età di 72 anni Gino Gheller per anni ha gestito la tabaccheria-edicola di via Barbariga a Fiesso. Nel corso dei decenni l’uomo ha condotto tante attività imprenditoriali. Negli anni Ottanta ha aperto a Mestre la concessionaria d’auto Autocenter in via Trento. Poi ha aperto un’altra concessionaria di auto a Fiesso negli anni Novanta.

E’ stato titolare insieme alla moglie negli anni 2000 di bar e pasticcerie, tra cui il bar Riviera a Mestre, Mioara a Santa Maria di Sala e la pasticceria “Cupola” a Mira . Ha terminato negli ultimi anni la sua attività da esercente gestendo la rivendita di tabacchi ed edicola in via Barbariga a Fiesso

Era una persona conosciutissima sia a Mira che a Fiesso era sempre pronto a dare una mano a tutti . I funerali di Gino Gheller si terranno sabato 8 luglio nella chiesa di Fiesso D’artico alle ore 10,30 . Lascia la moglie Maria e 4 nipoti . un rosario sarà celebrato in chiesa venerdì 7 luglio alle 18,30 .