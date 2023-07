Venezia, al cinema si va tutti in barca con “barch-in”. Tutto il programma della rassegna all’Arsenale

Il cinema in barca tornerà all’Arsenale per la quarta edizione di Cinema Barch-in, domenica 30 luglio, lunedì 31 luglio e da giovedì 3 agosto a domenica 6.

La rassegna gratuita per gli spettatori, organizzata da Nicola Scopelliti, Silvia Rasia e Caterina Groli, con Fems du cinéma, Comune, Vela Spa e la Marina Militare e ci Campari, riporterà l’emozione del primo drive-in in barca d’Italia. La programmazione, curata da Fems du cinéma, si articolerà in sei serate di cinema sotto le stelle con molti ospiti dal vivo, musica, comici ed intrattenitori.

Film, documentari, cartoni animati e cortometraggi saranno uniti da un filo rosso: “Venezia: Isole e non luoghi”. Il tema è stato scelto pensando all’Italo Calvino de “Le città invisibili”, nel centenario della nascita. L’autore infatti scrisse: «Arrivando a ogni nuova città il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più d’avere: l’estraneità di ciò che non sei più o non possiedi più t’aspetta al varco nei luoghi estranei e non posseduti».

La rassegna inizierà il 30 luglio alle 19 con un programma musicale di Radio Ca’ Foscari, seguito dai saluti istituzionali e poi alle 21 dal corto “Papageno” di Lotte Reiniger (1935), grazie alla collaborazione con la Fabbrica del Vedere – Archivio Carlo Montanaro, e alle 21. 15 da “Lo sguardo su Venezia” presentato da Ottavia Piccolo. La serata del 31 luglio prevede alle 19 il jazz del Lorenzo Liuzzi Trio, “Ai bambini piace nascondersi”, corto presentato dalla regista Angela Norelli, e “After Sun” di Charlotte Wells. Giovedì 3 agosto alle 19. 30 ci sarà “Giallo Man” e alle 21 “Fracas – Polvere sottile – Hellenikon” e alle 21. 30 “Anote’s Are – L’arca di Anote”. Seguirà, venerdì 4, “Giallo Man” (19. 30), un corto a sorpresa (21) e un film a sorpresa (21. 15). Dj Rich (Zion Cuts) e Fanjah proporranno la loro musica alle 19. 30 di sabato 5, seguirà “Il pianeta del tesoro, lungometraggio di animazione della Disney alle 21.15.

L’attore comico Nicolò Falcone aprirà la serata di domenica 6, poi alle 21 ci sarà l’anteprima di “La donna della Barena” di Alessandro Russo e alle 21. 30 “Christian Serie I Episodi 1 e 2” di Stefano Lodovichi. Inoltre, per le serate del 31 luglio e del 3 agosto, Edipo Re proporrà un viaggio a bordo della barca a vela che ospitò Pier Paolo Pasolini e Maria Callas con approdo finale al Cinema Barch-in e cena a bordo curata da Marco Bravetti insieme ai cuochi del collettivo Tocia! Cucina e comunità. Un’esperienza che si potrà prenotare online: cinemabarchin. com. Le novità sono state comunicate, ieri, dall’assessore comunale al Turismo Simone Venturini, l’amministratore unico di Vela Piero Rosa Salva, l’ammiraglio Andrea Petroni comandante della Marina Militare di Venezia, i rappresentanti di Cinema Barch-in e di Fems du Cinéma. —