Borseggi a Venezia: la polizia ferma nove persone, in tre non potranno tornare in città

Continua incessante l’attività della Polizia di Stato di Venezia contro il fenomeno dei borseggi in centro storico.

Nella mattinata del 5 luglio, personale della Squadra Mobile, con il supporto dei poliziotti del Commissariato di San Marco e della Divisione Anticrimine della Questura, ha effettuato una operazione di sicurezza pubblica per far fronte ai recenti episodi di borseggio che avevano nei giorni scorsi suscitato allarme ed insicurezza tra i cittadini ed i turisti.

Nello specifico, nel corso di un’attività di prevenzione e controllo del territorio, dopo un’attenta attività di osservazione sia in divisa che in borghese, sono state intercettate e fermate 9 persone, di cui 7 donne e 2 uomini.

Tutti i fermati non hanno saputo fornire ai poliziotti spiegazioni plausibili in merito alla loro presenza in stazione o nei pressi del terminal di Piazzale Roma, non essendo in possesso di titolo di viaggio né di residenza nel territorio veneziano.

Pertanto sono stati così accompagnati in Questura per i successivi accertamenti, all’esito dei quali il Questore Maurizio Masciopinto, grazie all’attività della Divisione Anticrimine, ha erogato 3 fogli di via obbligatori, che si aggiungono ai 7 erogati nel corso della scorsa operazione, nonché un ulteriore aggravamento delle misure di prevenzione ed interdizione per altri due controllati, che impedirà ai fermati di continuare a transitare nelle aree che in passato erano state interessate da fenomeni di borseggio.

«Questa attività costituisce l’ennesima iniziativa di prevenzione nata dalla necessità non solo di continuare a contrastare con decisione il fenomeno dei borseggi, ma anche di rispondere con efficacia ai bisogni della cittadinanza, andando ad estendere il controllo del territorio e garantendo una sempre più efficace attività di prevenzione e di polizia di prossimità, allo scopo di incrementare la sicurezza reale e percepita sia dei cittadini che dei numerosi turisti che “vivono” ogni giorno la città», spiegano dalla Questura in una nota.