Militari americani picchiati e accoltellati a Venezia, la polizia sulle tracce degli aggressori

Non sono ancora stati identificati gli aggressori dei due soldati americani che sabato sera sono stati picchiati e uno anche accoltellato, in Erbaria. Questione di tempo anche perché varie telecamere hanno ripreso l’accaduto.

Sull’accaduto stanno indagando gli agenti del commissariato di San Marco dopo che il primo intervento è stato fatto dagli agenti delle volanti. I militari americani, rispettivamente di 23 e 24 anni, sono di stanza nella base Nato di Aviano. Sabato in tra hanno deciso di trascorrere la giornata a Venezia per festeggiare il compleanno di uno di loro. Dopo aver visitato la città e mangiato in locali tipici, in serata, passando da Rialto si sono fermati in un bar del posto per bere prima di far rientro in Friuli con il treno.

Mentre due sono seduti al tavolino un terzo si allontana. Ad un certo punto non si capisce perché, un gruppetto di ragazzi circonda il loro tavolino. I due americani non capiscono se si tratta di giovani italiani oppure di stranieri. Molto probabilmente sono ragazzi italiani e stranieri di seconda generazione. I due militari si stanno chiedendo cosa sta succedendo quando gli altri iniziano a spintonarli.

Alla minima reazione dei due gli aggressori cominciano a pestarli a sangue. Calci e pugni dati con forza. Non contenti uno del branco estrae un coltello e colpisce un militare alla schiena. Interviene anche il terzo statunitense in aiuto del ferito. Vista la malparata agli aggrediti non resta che scappare. Con non poche difficoltà i tre raggiungono piazzale Roma dove fermano la prima pattuglia di polizia che trovano. In due vengono ricoverati all’ospedale Dell’Angelo. Non sono in pericolo di vita.