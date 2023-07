Venezia, morto il dottor Fabrizio Ramacciotti, per oltre vent’anni direttore di Psichiatria

È mancato martedì sera nella propria abitazione in centro storico, la città che amava e che lo aveva adottato e viceversa, il dottor Fabrizio Ramacciotti, 73 anni compiuti a marzo, per quasi 35 in Psichiatra a Venezia, per ben 20 primario di Dipartimento dell’allora Usl12 veneziana, oggi Usl 3 Serenissima. Un pilastro della Psichiatria veneziana.

La Psichiatria, in tutte le sue sfumature, è stata la sua vita. Non c’è associazione che non lo conosca o abbia incontrato nel suo cammino. Andò in pensione nel 2014, lasciando una città profondamente cambiata, dopo aver visto e curato migliaia di pazienti e visto i casi più disparati. Ogni tanto ne ricordava qualcuno, soprattutto quelli che riguardavano i turisti stranieri, come l'australiana che si mise a correre nuda dalla Stazione ai Santi Apostoli, un altro americano pieno di cocaina, tutto sporco, il quale diceva che sarebbe venuto a prenderlo il suo aereo privato. Nessuno gli credette, invece era un miliardario sul serio e al Marco Polo atterrò il suo aereo privato che se lo riportò in Usa.

Originario di Livorno, il padre manager della Breda, ha vissuto a Genova, poi ha studiato medicina a Trieste e a Gorizia dove ha conosciuto Franco Basaglia, approdando a Venezia quando fu chiamato da Nico Casagrande, direttore di Dipartimento, appena laureato, perché - ricordava spesso - c’era da chiudere il manicomio di San Clemente.

Nel frattempo, aveva fatto anche il quadro a tempo pieno in Autonomia Operaia, a lungo militante nella Cgil, non ha mai nascosto le sue idee e simpatie politiche. Da giovane medico si è distinto fino a raggiungere gli incarichi da primario e direttore di dipartimento mantenuti per oltre vent'anni.

«Ho avuto la fortuna di studiare tra Gorizia e Trieste con Basaglia e Domenico Casagrande» raccontava al nostro giornale nel 2018 durante la ricorrenza dei 40 anni della Legge Basaglia «che poi ebbe un ruolo fondamentale nella chiusura del manicomio lagunare. Ho così capito i principi fondanti dell’orrore del manicomio e la negazione dei diritti di cittadinanza e libertà di chi ci veniva rinchiuso. A Venezia la situazione non era difficilissima. C’era una idea di umanizzazione dell’ospedale psichiatrico. Ma riuscimmo a fare grandi cose in seguito, costruendo ambulatori, servizi e un vero rapporto con la città. Oggi riconoscere chi ha problemi di salute mentale come cittadini e portatori di diritti è la cosa più importante, ma purtroppo Venezia è solo alberghi e B&B, così il reinserimento è molto più difficile».

Gli ultimi giorni li ha passati a casa con la famiglia, le figlie Martina e Giulia, la moglie Laura Pesaro, gli amatissimi nipotini, che lo hanno circondato di amore e di affetto.

A fine marzo aveva compiuto 73 anni e in un post su fabebook, ringraziando gli amici scriveva così: «Siete stati così numerosi a farmi gli auguri che devo ringraziarvi collettivamente. In un momento per me non facile,un pensiero costante: viva l'antifascismo militante,ora e sempre resistenza»

Il funerale è fissato per sabato alle 12, nella sala di commiato del cimitero di San Michele, poi sarà cremato, come da sua volontà.