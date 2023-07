Rischia di dissanguarsi, ventiduenne salvato all’ospedale di San Donà

Salvato in extremis un 22enne che rischiava di morire dissanguato a causa di un taglio profondo alle vene di un arto superiore. Una delicata operazione chirurgica eseguita da un’equipe di medici dell’Usl 4 del Veneto orientale che si sono coordinati nelle loro varie specializzazioni.

L’intervento salva-vita

Sono entrati in azione nella sala operatoria dell’ospedale di San Donà, dopo pochi minuti dall’arrivo del ferito, i diversi primari e medici. La squadra della chirurgia vascolare coordinata dal primario Antonio Zanon, con il chirurgo dottor Andrea Babbo quindi il primario di ortopedia dottor Nunzio Mastrantonio e la dottoressa Beo.

Hanno operato assieme per alcune ore per ottenere la ricostruzione prima di tutto dell’arteria radiale e ulnare, tra l’esperto di chirurgia vascolare e il chirurgo, quindi la ricostruzione dei tendini ad opera degli ortopedici che si sono aggiunti per completare la delicatissima operazione che solo un’équipe altamente professionale e preparata è oggi in grado di portare a termine con successo.

Il ferito

Si tratta di un 22enne della zona che aveva riportato la grave ferita al polso rischiando la vita. È stato salvato per miracolo grazie al lavoro di squadra dei medici intervenuti in emergenza dopo che il ferito è stato trasferito d’urgenza al reparto di pronto soccorso. Aveva perso molto sangue ed era a rischio della sua stessa vita quando è arrivato in ospedale. I medici non hanno perso tempo e si sono subito coordinati per entrare nella sala operatoria, consapevoli della necessità di non perdere minuti preziosi per salvare la vita al ragazzo. Dopo l’operazione è stato ricoverato in osservazione, ma il decorso post operatorio non ha rivelato ulteriori problemi e a giorni dovrebbe essere dimesso.