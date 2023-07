Novantenne eroe in cerca di un tetto. La sua casa giudicata inagibile dopo l’incendio

A distanza di quasi un mese dal rogo di via Nosedo, nel rione di Ronchi a nord del Comune di Portogruaro, l’eroico 92enne Nello Nadalin Zanon è uno sfollato: non può rientrare nella sua vecchia casa, al piano terra dello stabile che andò distrutto nella parte alta.

Pochi giorni fa, infatti, è stata dichiarata l’inagibilità della sua abitazione. Da allora Nadalin Zanon abita con la famiglia della figlia in una laterale di viale Trieste, mentre la famiglia di cui fanno parte i ragazzini messi in salvo alloggia, in modalità provvisoria, in una delle abitazioni di proprietà del Comune di Portogruaro.

Troppo gravi i danni causati dalle infiltrazioni dell’acqua adoperata in grande quantità all’arrivo dei vigili del fuoco per spegnere il rogo nella parte superiore della casa. Sono rovinati i mobili, i muri, la cucina e la camera da letto.

La casa è inabitabile. La sistemazione nella casa della figlia doveva essere solo provvisoria. Inizialmente Nello Nadalin Zanon era combattuto tra l’esigenza di rientrare subito in casa per un desiderio di indipendenza che coltiva da sempre e il dolore per l’incendio che lo allontanava dalla stessa struttura.

Quel dolore gli impediva di rientrare in via Nosedo. E comunque con il trascorrere dei giorni è arrivato il responso di inabitabilità.

Prima dell’arrivo dei pompieri, richiamato dalle grida di aiuto, il giorno dell’incendio che gli distrusse la casa, Nello Nadalin Zanon aveva afferrato l’estintore e spruzzato tutto il contenuto per fare uscire i tre ragazzi che chiedevano aiuto e poi spruzzandolo anche addosso a se stesso.

Circondato dalle fiamme era riuscito miracolosamente a uscire vivo dalla casa in fiamme, facendosi visitare poco dopo dal Suem 118. Rimase illeso così come i due fratelli della famiglia vicino un maggiorenne e un minore che erano in casa con la fidanzata del più grande. I genitori dei due fratelli erano assenti poiché al lavoro e ad assisterli era sopraggiunto uno zio che abita a Portovecchio.

Il commissario prefettizio Iginio Olita, intanto, si è impegnato per far assegnare a Nello Nadalin Zanon un riconoscimento della Repubblica italiana.