Ventimila cozze gratinate cucinate nei forni di casa, così Malamocco vuole entrare nel Guinness dei primati

Ventimila cozze gratinate al forno entreranno presto nel Guinness dei record, e Malamocco con loro. Avverrà il 22 luglio quando Lorenzo Veltri, giudice del premio, arriverà al Lido per il conteggio. Dalle 17.30 avrà il via il posizionamento delle 400 teglie in Rio Terà, ognuna contenente 50 cozze. Toccherà poi ai 400 volontari cucinarle a casa propria e riportarle sotto ai gazebo, grazie anche al supporto dei volontari della protezione civile, incaricati al ritiro.

La sfida

«Si tratta», spiega l’associazione Gruppo Bevanda di Malamocco, «di un progetto nato un po’ per caso, durante una cena, nel 2018. Ora, vederlo concretizzarsi è una grande soddisfazione». L’iter, infatti, è stato tutt’altro che semplice. Dopo i primi contatti con Londra - dove ha sede l’organizzazione dei guinness -, c’è voluto un po’ per avere risposte concrete, anche perché «sono molto esigenti quando si tratta di fare un record alimentare».

Il cuoco Alessandro Scarpa mostra una teglia di cozze gratinate

Delle oltre 62 mila le domande ricevute, solo 4000 in tutto il mondo sono state accettate, tra cui quella di Malamocco. «Ci hanno detto di averci scelto non tanto per l’oggetto del record, quanto perché siamo di Venezia. Ci siamo inorgogliti per questa affermazione, oltre che per essere stati selezionati».

Le cozze

Le cozze sono made in Pellestrina, e provengono dalla società agricola Mitilla, tra le 100 eccellenze d’Italia premiate da Forbes nel 2020. «Abbiamo sposato in pieno il progetto del guinness per la capacità di coinvolgimento del territorio» spiega Genny Busetto, titolare della ditta insieme al fratello Lorenzo, «abbiamo già fornito 1800 chili di cozze per iniziare il lavoro del record, il resto verrà usato per la festa». Infatti, il 21 e il 22 luglio, accanto al conteggio e alla premiazione, ci sarà uno stand gastronomico, musica e intrattenimento con Sir Oliver Skardy & I fatti quotidiani e Radio Piterpan.

Soddisfatta anche l’amministrazione comunale, con l’assessora Paola Mar che ha sottolineato come il progetto permetta la collaborazione tra le oltre 20 associazioni dell’isola. Gruppo Bevanda sottolinea come il record sarà dell’isola nel suo insieme. «Abbiamo coinvolto quante più realtà possibili, tra associazioni, sponsor e volontari. Anzi, di questi ne mancherebbero circa un centinaio per quello che sarà un weekend di fuoco, vi aspettiamo». Orgoglio anche da parte dell’assessore Michele Zuin e del vicesindaco Andrea Tomaello.