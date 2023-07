Miracolata ringrazia i bagnini: «Ero ormai svenuta in mare e mi sono vista morire»

«Mi chiedo come i miei soccorritori siano riusciti ad individuarmi sott’acqua priva di sensi. Non sottovalutate mai il mare». Beatrice Viola, la donna salvata in extremis nove giorni fa ripercorre gli interminabili momenti in cui si è vista in balia delle onde, prima di uscire dall’ospedale e correre alla prima occasione abbracciare di persona e ringraziare della sua vita quelli che considera i suoi “due angeli”.

Ha scritto dal reparto Rianimazione dell’ospedale di San Donà un messaggio accorato con cui esprime tutta la sua riconoscenza ai bagnini che l’hanno salvata dall’annegamento nel mare di Cavallino-Treporti.

I destinatari della lettera sono Matteo e Gerardo Vidal, i due fratelli gemelli addetti al salvataggio nonché titolari della società di salvamento e servizi, Blue Sea oltre che della concessione balneare omonima sulla spiaggia di Ca’ di Valle.

Il 26 giugno la donna era fra i tanti bagnanti che avevano scelto la spiaggia di fronte al Corso Europa, per trascorrere qualche ora di relax al mare.

«Era una giornata splendida, calda. All’improvviso un’onda mi ha tirato indietro» ha ricordato la 60enne con lucidità «Ho cercato di lottare, ma ho trovato delle buche che mi hanno trascinato sotto. Era impossibile combattere con quella forza marina non sapendo nuotare. Ho avuto solo la forza di alzare il braccio per l’ultima volta mentre sprofondavo, consapevole che era finita per me. Poi ho perso conoscenza. Due angeli quel giorno, avvisati da qualche bagnante, si sono tuffati veloci e mi hanno salvata».

Fortunatamente altri bagnanti si erano accorti che la donna annaspava e stava ingurgitando molta acqua sempre più in difficoltà. È stato per questo che hanno allarmato i bagnini gemelli della Blue Sea che l’hanno prontamente individuata, raggiunta e portata a riva con l’aiuto anche di altri due bagnini in servizio nella loro concessione.

Portata la donna al sicuro, i soccorritori hanno messo in atto le manovre di primo soccorso a cui ha contribuito in modo determinante anche Maria Maximoff, paramedico statunitense, in quel momento bagnante in vacanza.

Nell’attesa dell’ambulanza i due gemelli bagnini hanno messo in campo tutta la loro esperienza liberando le vie respiratorie della signora e monitorando costantemente i suoi parametri vitali, in particolare il polso che appariva flebile, fino a rianimarla e consegnarla stabile ai sanitari che l’hanno presa in carico e trasportata all’ospedale di San Donà.

«Sono stata trasferita in terapia intensiva per polmonite da annegamento», ha scritto. «Non potrò mai dimenticare quello che ho vissuto. Ora sono in riabilitazione e mi chiedo ancora come siano riusciti a trovarmi».