Lotta all’alta velocità, un altro autovelox lungo la Treviso-mare

In arrivo il secondo autovelox fisso sulla Treviso-mare a Meolo. Il nuovo dispositivo controllerà la velocità dei veicoli in direzione Jesolo e sarà posizionato a valle del cavalcavia ferroviario, poco prima dell’incrocio con via Roma e la rotatoria della Fossetta. Si aggiungerà al primo rilevatore di velocità già operativo da novembre, per i veicoli in direzione Treviso, e posizionato un chilometro più a monte, di fronte al distributore di benzina.

La giunta comunale ha approvato la delibera che dà il via ai lavori di installazione. Per gli allacciamenti alla linea elettrica e il rifacimento del guardrail ci vorranno un paio di mesi. Per cui il secondo autovelox potrebbe entrare in funzione a settembre.

Il posizionamento dell’apparecchiatura ha ricevuto il nulla osta di Veneto Strade, a cui nel primo biennio andranno il 30% degli incassi dalle sanzioni, per poi salire al 50% trascorsi due anni. Sia il nuovo velox (al km 16+820, lato destro) che quello già attivo (al km 15+750 lato sinistro) ricadono sul tratto di Treviso-mare, con limite di 70 all’ora, per cui, nell’agosto 2022, la Prefettura ha autorizzato l’installazione di postazioni fisse, visto l’alto tasso di incidentalità.

«Il posizionamento di questa seconda apparecchiatura è la normale continuità dell’altra installazione», spiega il primo cittadino Daniele Pavan, «Mi preme ricordare che in quel tratto, da quando sono sindaco, ho contato già tre morti. Dev’essere chiaro che in ballo c’è una questione di sicurezza delle vite umane. È sempre fastidioso che si possa incappare in una sanzione. Ma, come ho detto in altre occasioni, mettiamo davanti prima di tutto la sicurezza delle persone».

Le statistiche relative all’autovelox in funzione dicono che viene sanzionato l’1 per cento dei veicoli in transito. Come dire che, ogni 10 mila mezzi di passaggio, sono un centinaio i verbali, perché i veicoli sfrecciano al di sopra della velocità consentita. Con punte record. Il sindaco rivela che il mese scorso è stato intercettato un veicolo a 202 km/h.

Quanto ai transiti, grazie al velox è stato possibile stimare che ogni giorno passano sulla Treviso-mare circa 10 mila veicoli, 5 mila per senso di marcia. Ma nei giorni festivi il numero cresce parecchio. Il famigerato 2 giugno, quando divamparono le polemiche per le code, sulla Treviso-mare sono passati 32 mila veicoli in un giorno.

«Intensificheremo ulteriormente la segnaletica di avviso del velox, che già ora è superiore ai requisiti base», conclude Pavan, «Abbiamo più di un cartello di avviso installato. Andremo a incrementare ancora le segnalazioni con cartelli, lampeggianti e quant’altro sarà necessario. A dimostrazione che l’intenzione è fare prevenzione e rallentare il flusso dei veicoli, non intascare soldi».