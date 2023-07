Firme elettorali false a Spinea, l’ex sindaco Tessari patteggia sei mesi

Si è chiusa in Tribunale la vicenda delle firme false raccolte per la campagna elettorale del 2019: due condanne con rito abbreviato e cinque patteggiamenti. Imputato eccellente l’ex sindaco Claudio Tessari, all'epoca addetto all'autentica delle firme apposte sulle liste elettorali di “Lega - Salvini”, “Forza Italia”, “Fratelli d'Italia”, “Siamo Spinea”, “Lista Claudio Tessari”, certificava falsamente che parte delle firme presenti fossero “vere ed autentiche” e comunque, che le stesse fossero state apposte "in mia presenza dagli elettori sopra indicati". Almeno una trentina quelle che gli investigatori hanno accertato che non erano state raccolte legalmente o non erano vere. Tessari ha patteggiato sei mesi.

Ma il metodo poco ortodosso della raccolta delle firme ha coinvolto anche altri partiti come il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. E quindi ha patteggiato 5 mesi e qualche giorno Franca Zamengo del Movimento 5S. Stessa pena anche per Emanuele Ditadi che all’epoca era assessore del Comune di Spinea, addetto all’autentica delle firme che sostenevano le liste dei candidati a sindaco. Lui correva con la propria lista “Spinea con Ditadi”.

Piercarlo Signorelli invece garantiva per le firme non solo di Ditadi ma anche del Partito Democratico. Anche lui ha patteggiato cinque mesi e qualche giorno.

Cinque mesi anche per Giovanni Litt, ex consigliere comunale che ha garantito per le firme della civica “È tempo prospettiva Spinea”.

Chi invece ha scelto il rito abbreviato, è stato condannato a un anno: si tratta di Massimo De Pieri, all’epoca consigliere comunale, che ha garantito per le firme della lista “Progetto Spinea”. E sempre a un anno è stata con dannata l’allora consigliera comunale Stefania Mazzotta, che autentificava firme non valide per la lista “Progetto Spinea”. A sostenere l’accusa, l’accusa davanti al Gip Maria Rosa Barbieri, è stato il pm Andrea Petroni.

Cinque dei condannati sono consiglieri in carica e due sono della precedente amministrazione di centrodestra e centrosinistra. Tutti dovevano rispondere di falso.

Decine di cittadini sarebbero stati sentiti dagli inquirenti e una quindicina avrebbero negato di aver firmato per una determinata lista o di averlo fatto alla presenza del pubblico ufficiale che autentica l’identità e la sottoscrizione.

Le indagini sono iniziate dopo l’arrivo in Procura di un esposto subito dopo le elezioni. A inviarlo una formazione politica rimasta fuori dal consiglio che più volte avrebbe protestato per irregolarità sulla raccolta delle firme. In molti pensarono al M5S, che aveva perso l’uomo di punta Massimo De Pieri passato ad una civica e che aveva candidato a sindaco Tindaro Bisazza. Ma i grillini hanno sempre negato di essere stati loro.