Morto mentre arrampica, l’appello della moglie: «Cerco chi lo ha soccorso»

«Mio marito era un uomo che amava la montagna in ogni sua forma ed è morto facendo ciò che più amava. Per favore no polemiche, mio figlio ed io viviamo un dolore immenso». A dirlo, con un messaggio scritto sui social network sul gruppo “DoloMitici”, è Roberta Cazzador, la moglie di Stefano Cattelan, l’uomo di 59 anni, che risiedeva a Favaro Veneto in via Gobbi e che è morto domenica mattina nel Feltrino, nel Comune di Quero Vas, cadendo mentre stava scalando una parete di roccia.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo potrebbe essere arrivato molto presto domenica mattina ed essere precipitato riportando traumi fatali, mentre stava arrampicando da solo, in autosicura, dopo essere salito per un sentiero per assicurare alla parete la corda necessaria. A trovare il corpo esanime ai piedi della roccia, un escursionista attorno alle 9,20.

La moglie di Cattelan ha lanciato anche un appello: «Cerco la persona che ieri ha chiamato i soccorsi a Schievenin - dice - per dirle che, comunque sia andata, la ringrazio dal più profondo».

Stefano Cattelan e la moglie erano grandissimi appassionati di montagna ed escursioni e fra i monti andavano appena avevano un momento libero. Lunedì al negozio di animali “Mille Amici” gestito dalla famiglia Cattelan, in cui lavorava il 59enne, le serrande erano abbassate e c’era il cartello inequivocabile: chiuso per lutto.

Anche i volontari dell’Enpa che si servivano nel negozio di animali in cui lavorava l’uomo esprimono cordoglio per l’accaduto: « “Mille amici” – spiega Roberto Martano referente Enpa – è uno dei negozi più specializzati in zona ed anche ora che ci occupiamo del rifugio di Mestre in più occasioni, lì, abbiamo trovato supporto anche per la gestione di animali particolari che spesso ci arrivano, come pappagalli o esotici. Come clienti abbiamo sempre trovato in questa persona e nei famigliari con i quali lavorava grandissima preparazione e amore per quello che facevano».

Sui social e a Favaro Veneto, tantissime persone hanno porto messaggi di condoglianze per la scomparsa dell’uomo. Lascia la moglie, un figlio i famigliari e tantissimi amici.

I funerali dell’uomo non sono ancora stati fissati. Si attende il via libera della magistratura.