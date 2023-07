Maxi viabilità a Mestre, finalmente l’apertura al traffico. Venti milioni e 1.500 tonnellate di acciaio

Appuntamento con l’inaugurazione ufficiale alle 8 del mattino. Il sindaco Luigi Brugnaro taglia il nastro della nuova viabilità di accesso alla Macroisola prima zona industriale di Porto Marghera.

Due grandi rotatorie, un nuovo viadotto al posto del vecchio cavalcavia di via Torino, quasi tre anni di lavoro e 20 milioni di investimento, per circa 17 milioni coperti dal Ministero dello sviluppo economico.

Aperta la nuova viabilità tra Mestre, Venezia e Marghera: Ecco i lavori e la spiegazione

L’accesso all’area della cerimonia avviene solo dal lato di via Torino dove anche ieri erano chiuse le corsie di immissione sul viadotto e quelle di ingresso dalla Regionale 11.

L’apertura martedì nel pomeriggio, dopo quella che è stata la cerimonia di inaugurazione ufficiale di una opera infrastrutturale importante, soprattutto perché elimina la storica frattura tra Mestre, Marghera e Venezia dovuta alla presenza dei binari ferroviari che collegano Venezia con Mestre, principale stazione ferroviaria del Veneto.

La rivoluzione viaria permette di creare una rotatoria di accesso diretto ai grandi cantieri navali della Fincantieri e poi di realizzare sulla regionale 11 un viadotto sovrastato da una grande rotatoria con rampe che mette in collegamento diretto la zona di via Torino, quella degli uffici e del campus universitario, con la prima zona industriale fronte Parco scientifico e tecnologico del Vega.

Per quasi tre anni le imprese hanno lavorato convivendo con il traffico, che è stato solo rallentato ma mai di fatto bloccato, evitando disagi importanti sulla viabilità principale di collegamento tra Marghera, Mestre e il ponte della Libertà.

Sono state utilizzate 1.500 tonnellate di acciaio e 20 mila metri cubi di calcestruzzo per una opera che l’assessore alla Mobilità Renato Boraso non esita a definire «strategica per togliere Mestre, Venezia e Marghera dall'isolamento in caso di interruzione del cavalcavia San Giuliano o della Vempa e della Carbonifera».

Ora con la apertura definitiva inizia anche la prova definitiva del traffico. Aver ultimato questa viabilità è essenziale per il via ad altri cantieri in programma: dalla manutenzione del cavalcavia di San Giuliano (vedi sotto, ndr) ai cantieri sul cavalcavia di Mestre e le nuove rotatorie, attese anche in via Torino per velocizzare il traffico.