Mestre, scoppia una rissa al bar per lo spaccio: due feriti e due fermati dai carabinieri

Rissa con due feriti e altrettanti fermati dai carabinieri. Ennesimo episodio violento in Riviera XX Settembre al Bar “10 mila”. E monta la protesta degli abitanti che vivono in zona che si lamentano che da tempo davanti al locale si danno appuntamento spacciatori e clienti.

L’episodio è avvenuto intorno alle 20 all’interno del locale. Due clienti hanno iniziato a litigare e poi sono passati alle vie di fatto. Si sono picchiati in maniera violenta tanto che ben presto hanno iniziato a sanguinare. Ai due se ne sono aggiunti altri quando la rissa si è trasferita all’esterno. Qui in tre hanno cominciato a picchiare in maniera sempre più violenta uno dei due primi contendenti. Tanto che alcuni testimoni gridavano ai picchiatori di fermarsi altrimenti lo avrebbero ammazzato. Chi ha assistito alla rissa ha parlato di scene da Far West.

I primi a intervenire sono state due pattuglie di carabinieri che sono arrivate appena in tempo per trovare solo una parte dei partecipanti. Hanno avuto il loro bel da fare per riportare la calma. In ausilio avevano chiesto anche l’intervento di alcune pattuglie della polizia. Questo anche per scongiurare che anche altri presenti si unissero al pestaggio.

I carabinieri hanno poi portato in caserma alcuni dei protagonisti per verificare la loro posizione. Si tratta di giovani con precedenti legati al mondo dello spaccio. Ed è molto probabile che la rissa sia iniziata per motivi legati allo spaccio e al controllo del mercato in questo angolo della città.

Il titolare del bar, un cingalese, appena le forze dell’ordine se ne sono andate via, ha chiuso il locale. Mezz’ora dopo però i carabinieri lo hanno fatto tornare per riaprire il locale e perquisirlo. Infatti cercavano dei coltelli e forse anche della droga.

Da tempo il locale è diventato per gli spacciatori della zona un punto di riferimento dove dare appuntamento ai clienti. Gli abitanti della zona raccontano che gli spacciatori nascondono la sostanza stupefacente nelle aiuole e sotto agli alberi. Poi, quando arriva il cliente, ricevono il denaro e indicano il punto dove il tossicodipendente si reca a recuperare la droga.

Da tempo il locale è nel mirino delle forze di polizia e dei vigili urbani. Spesso sono state fatte segnalazioni su chi frequenta il bar. Non sono da escludere dei provvedimenti da parte del Questore.