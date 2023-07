Lancia petardi davanti all’aeroporto Marco Polo. Muore in carcere prima dell’udienza

É morto carcere prima dell’udienza di convalida dell’arresto, il 50enne arrestato sabato pomeriggio dopo aver lanciato dei petardi confezionati con chiodi davanti la sala arrivi del Marco Polo. Petardi che aveva lanciato contro carabinieri e poliziotti intervenuti per bloccarlo.

Ad ucciderlo sarebbe stato un malore. L’uomo stava per uscire dal carcere di Santa Maria Maggiore per essere portato in Tribunale. All’improvviso si è portato una mano al torace ed è caduto a terra.

Gli agenti hanno cercato di rianimarlo anche con l’uso del defibrillatore. Non è servito a nulla. Quando è arrivato il medico del Suem non ha fatto altro che constatarne la morte. In carcere si è recata anche la pm di turno Antonia Sartori.