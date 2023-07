Jesolo, tensione al Muretto. Buttafuori usa lo spray

Discoteche prese d’assalto nel fine settimana e controlli rafforzati nelle località balneari, come annunciato sabato dal Prefetto Michele Di Bari. Al Muretto, qualche tensione ieri all’alba tra un gruppo di giovani veneziani e gli addetti alla sicurezza.

Alcuni ragazzi erano stati invitati a uscire per le loro intemperanze, ma non volevano andarsene e hanno provato a resistere. Un addetto alla security del locale, a quel punto, ha dovuto utilizzare lo spray urticante per allontanare il gruppo. Ne è scaturito qualche spintone e, al termine, uno dei buttafuori è dovuto ricorrere alle cure mediche con una prognosi di 7 giorni per contusioni. Anche uno dei giovani si sarebbe fatto refertare al pronto soccorso.

È stato questo l’episodio più caldo di un weekend per il resto tutto sommato tranquillo. Funzionano dunque i dispositivi di sicurezza: al lido di Jesolo niente risse in piazza e scontri violenti. Controlli a tappeto anche sulle strade in una città blindata da Prefettura e Questura assieme al Comune e le forze di polizia schierate.

Dopo le segnalazioni delle scorse settimane, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale di Jesolo si sono coordinate con ottimi risultati per l’ordine pubblico. Gli interventi si sono limitati a piccoli scontri e litigi, come in una metropoli da 200 mila abitanti.

Ma la prevenzione ha evitato il peggio. Interventi come alla stazione degli autobus in via Equilio nella prima mattinata del 2 luglio, quando due gruppi di giovani, parte del litorale o parte di origine straniera, in attesa di due diversi autobus in partenza per località del Veneziano, hanno iniziato a discutere animatamente. Stavano per arrivare alle mani, ma i carabinieri sono subito arrivati per fermarli e identificarli. Non è stato commesso alcun reato, ma la violenza è stata evitata.

Un altro intervento ha riguardato una donna che al lido stava litigando con il compagno, colto in flagrante con un’altra donna al lido.

Non sono mancate discussioni e scontri anche nei locali della notte, ma tutto è stato tenuto sotto controllo a dimostrazione che i programmi di intervento immediato concepiti da Prefettura e Questura hanno avuto successo, grazie anche alla collaborazione dell’amministrazione comunale e dei privati con i loro servizi di sicurezza interni e di vigilanza privata su strade e piazze.

Sono in arrivo ulteriori 12 agenti della polizia di Stato questa settimana assieme agli altri rinforzi garantiti a inizio stagione. Ma sono stati studiati anche nuovi turni per coinvolgere ad esempio il personale delle stazioni dei carabinieri dislocate in tutto il territorio. La Polizia locale di Jesolo ha effettuato un servizio di controllo e prevenzione con due unità cinofile impegnate.

Alla stazione degli autobus, sabato notte fino alle 23, sono stati rinvenuti alcuni grammi di hashish. Da rilevare la pressoché totale assenza di spacciatori nelle aree controllate al lido e solitamente frequentate dai pusher. Otto le sanzioni, di cui uno a carico di minore, per la violazione delle normativa su alcol e vetro che sono vietati come da regolamento della polizia urbana.

Sulle strade da e verso il litorale sono stati controllati in tutto 30 veicoli e ritirate quattro patenti per guida in stato di ebbrezza. «Il fine settimana», commenta il sindaco Christofer De Zotti, «è stato complessivamente tranquillo e senza situazioni di particolare tensione. I dispositivi di sicurezza e prevenzione stanno funzionando e siamo in piena sintonia con la Prefettura e la Questura, con le quali abbiamo sempre un dialogo costante».