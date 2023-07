Superbonus per gli alloggi comunali a Mestre. Lavori per 31 milioni in 436 appartamenti

Superato il 60 per cento di lavori eseguiti. Ora il Comune di Venezia può tirare un sospiro di sollievo e portare a compimento senza intoppi e penalità l’operazione Superbonus 110 per cento negli alloggi comunali.

Una operazione di efficientamento energetico che vale 31,5 milioni di euro per 46 condomini e 436 appartamenti locali dal Comune attraverso Insula. Un ottimo risultato, confermato alle commissioni comunali che stanno valutando l’ultima variazione di bilancio dalla assessora al patrimonio Paola Mar.

La tabella dell’aggiornamento dei cantieri vede al 90 per cento delle lavorazioni i cantieri di efficientamento energetico delle case di via Gavagnin al rione Pertini, prossimi alla ultimazione come quelli di via delle Folaghe (civici dispari) di Favaro. Lavorazioni all’ottanta per cento per i cantieri di Gazzera Nord e di via Zuccarello a Zelarino. Tutti gli altri cantieri, sette, distribuiti tra il rione Pertini e il resto della terraferma, hanno tutti percentuali di lavori eseguiti superiori al sessanta per cento.

«Abbiamo centrato l’obiettivo», spiega l’assessore Paola Mar, «anche se per rispettare le scadenze si sono dovute fare delle scelte non facile, non realizzando tutti gli interventi inizialmente previsti. Scelte dolorose come nel caso delle case rosse del Lido di Venezia o delle palazzine di via Postumia e di altre previste al Pertini, per fare qualche esempio, ma ora per i 46 condomini e i 436 appartamenti che riusciamo ad efficientare superato lo scoglio del 30 giugno possiamo procedere ultimando tutti i lavori, serenamente, entro il 31 dicembre di quest’anno. E si tratta di un risultato davvero importante».

Mar è anche convinta che uno strumento come il Superbonus 110 per cento se applicato esclusivamente per il patrimonio pubblico, debba essere riproposto e non finire nel cassetto dei piani accantonati.

Spiega: «Al netto dei possibili correttivi che si possono introdurre ritengo che questo sia uno strumento utilissimo per rigenerare il patrimonio pubblico efficientando alloggi pubblici e consentendo un vero risparmio nelle bollette e nelle spese per molte famiglie. A mio avviso, andrebbe riproposto ma esclusivamente destinato al patrimonio edilizio di Comuni e Ater», ribadisce l’assessora della giunta Brugnaro.

Il piano di interventi del Comune di Venezia, valore complessivo 31,5 milioni di euro, ha visto l’utilizzo di crediti edilizi per 29,2 milioni di euro e il cofinanziamento da parte dell’amministrazione comunale per 2, 1 milioni di euro.

In prima fila nella gestione dei cantieri è stata Insula, oggi presieduta da Paolo Dalla Vecchia, che è diventato il “braccio operativo” del Comune per la gestione del patrimonio di alloggi comunali, spesso necessari di vari interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento.

E infatti oltre al Superbonus Insula ha avviato da Marghera la sperimentazione delle comunità energetiche che sono oggi un tema di grande attualità per ridurre l’effetto energivoro del patrimonio edilizio residenziale pubblico.