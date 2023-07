Bonus facciate, due anni di finti lavori, 33 famiglie fanno causa alla ditta

Intascano il bonus per la ristrutturazione, montano le impalcature e iniziano i lavori esterni e poi abbandonano il cantiere. Un incubo finito con una dozzina di denunce quello vissuto dagli inquilini del condominio Belvedere di Isola Verde che dopo quasi due anni di “finti lavori” si ritrovano con appartamenti in gran parte inagibili, poggioli divelti e la beffa di dover ritornare allo Stato i soldi che non sono stati utilizzati e di sborsarne altrettanti per sistemare i danni causati.

La vicenda si apre nell’estate del 2021 quando i condomini, in assemblea, decidono di sfruttare il bonus del 90% erogato dal governo per i lavori di recupero della facciata condominiale. In una successiva assemblea chiedono all’allora amministratore di condominio (nel frattempo cambiato) di «chiedere alla ditta che sarà incaricata la garanzia nei tempi e nelle lavorazioni e anche garanzie fidejussorie» e di inserire nel contratto «una penale in caso di ritardo nei lavori autorizzando l’amministratore alla firma del contratto a dette condizioni».

La ditta viene individuata ad agosto, viene assegnato l’appalto e viene pattuito il costo totale in 1.653.194 euro, ma senza clausole sui tempi e senza fideiussione. A settembre vengono inviate all’agenzia delle Entrate le cessioni di credito da parte dei condomini.

A ottobre 2021 viene posizionata la gru e iniziano i lavori con alcune demolizioni dei poggioli, ma dopo pochi mesi si interrompono e già da due estati la casa non è utilizzabile per le vacanze.

Nel frattempo le 33 famiglie che vivono nello stabile, dieci delle quali in forma residenziale e non come casa delle vacanze, si ritrovano con un condominio senza poggioli e senza gli standard di sicurezza. Inizia la battaglia contro la ditta esecutrice dei lavori e fioccano le prime denunce alla Finanza per ipotesi di truffa.

«A oggi non c’è stato alcun avanzamento dei lavori», spiega l’avvocato Massimiliano Tognon che rappresenta la nuova amministrazione di condominio, «ma sappiamo che la ditta ha incassato i crediti fiscali dei condomini già nel 2021. Abbiamo in mano anche una perizia, redatta dall’architetto Alberto Elia il 26 maggio 2023, che certifica la situazione attuale e l’assenza delle misure di sicurezza con grave pericolo per le persone. Le nostre diffide alla ditta per la ripresa e la conclusione dei lavori sono state inutili pur ricordando la previsione della scadenza del termine di legge utile per usufruire dei benefici fiscali al 31 dicembre 2023. Va ricordato che se l’impresa emette una fattura “in acconto” di opere non ancora eseguite, o se presenta lo “sconto in fattura” previsto dal bonus, potrebbe essere integrato il reato di falsa fatturazione per operazioni inesistenti e di truffa aggravata, dato che la ditta si è appropriata di somme con danno erariale e danno per i condomini. È noto che eventuali omissioni, errori e documentazione non idonea, possono far saltare il diritto al beneficio, con la conseguente restituzione dell’importo ricevuto, maggiorato di sanzioni e interessi fino al 200%. Pertanto si prefigura la possibilità che la ditta abbia esposto il condominio non solo a un danno corrispondente al pregiudizio dell’integrità dell’immobile, ma anche a un concreto pericolo di subire la rivalsa fiscale e relative gravissime sanzioni».