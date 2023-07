Muore cadendo dalla parete in montagna, ecco chi era Stefano Cattelan

La notizia della morte di Stefano Cattelan, 59 anni, ha colpito la comunità di Favaro Veneto, nella terraferma mestrina, dove risiedeva con il figlio e la moglie Roberta Cazzador al civico 31 di via Gobbi, la lunga strada che collega Favaro a Campalto.

L’uomo era conosciuto perché lavorava con i famigliari nel negozio di animali “Mille amici” che si trova in via Don Federico Tosatto, in zona Aev Terraglio, poco distante dagli uffici dell’Ulss 3 Serenissima e dal centro commerciale Porte di Mestre. Un negozio che è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di cani e gatti a Mestre e nel resto del veneziano.

Stefano Cattelan era un grande appassionato di arrampicate in montagna, uno sport e passione che praticava ormai da tantissimo tempo. Proprio per questo, si era recato a Quero in montagna in questo fine settimana per una escursione in solitaria. I famigliari invece erano nelle Marche per un battesimo e la notizia del tragico incidente ha portato lutto e dolore, e costretto a un triste rientro.

La moglie Roberta è stata in passato dipendente di una importante azienda nel comparto delle costruzioni, la Maltauro. Sui social la notizia della morte di Stefano Cattelan si è diffusa in poco tempo e tanti messaggi di cordoglio sono arrivati alla famiglia.

Esprime cordoglio alla notizia della tragedia anche il presidente della Municipalità di Favaro Marco Bellato informato nel pomeriggio di ieri. «La comunità di Favaro», dice il presidente Bellato, «è vicina alla famiglia Cattelan in questo momento di dolore».

Conosceva Cattelan di vista anche l’assessore comunale Renato Boraso che abita poco lontano. «Lo incrociavo spesso quando portava a spasso il suo cane, il suo era un volto comunque noto per l’attività che svolgeva», racconta.

Oltre alla moglie, Stefano Cattelan lascia un figlio. I funerali saranno nei prossimi giorni a Favaro, dopo il via libera della magistratura.