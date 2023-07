San Donà, ladri scatenati al mercato: scattano controlli speciali

Furti al mercato del lunedì di San Donà, appello dell’assessore alla sicurezza, Simone Cereser ai cittadini derubati: «Andate a denunciare alle forze di polizia».

E per lunedì 3 luglio si annunciano controlli intensificati in tutta l’area mercatale di piazza Rizzo con la polizia locale e i carabinieri.

Lo scorso lunedì è stato lanciato l’allarme per i numerosi furti nell’area del mercato in piazza Rizzo e le strade limitrofe del centro. Lo sfogo pubblico di una delle vittime ha fatto discutere in città e messo in allarme anche tutti gli ambulanti.

L’anziano C. R. , si è trovato derubato del portafogli e ha parlato anche di numerosi altri casi, probabilmente dei turisti che si trovavano in passeggiata al lunedì.

L’assessore Cereser è perplesso. «Invitiamo chiunque abbia subito furti o altri reati a denunciarli alle forze di polizia» spiega l’assessore delegato alla sicurezza «per metterle nelle condizioni di fare degli accertamenti, indagini e controlli certi e capillari. Non ci risulta, infatti, che siano state fatte denunce a carabinieri e polizia locale a San Donà lunedì scorso».

Molte vittime non denunciano più questi furti, rassegnati e arrabbiati. Non vogliono perdere altro tempo in qualche ufficio, magari in attesa per ore, e si rassegnano cercando di andare avanti e non pensarci più.

Ma dovrebbero farlo per consentire almeno di avviare le indagini conseguenti che posso trarre dei particolari utili dalle testimonianze raccolte. Nel caso di turisti o avventori casuali del mercato, però, le denunce non vengono quasi mai presentate e resta solo l’amaro in bocca che queste persone di portano dietro al rientro a casa.

«Il Comune, con la polizia locale» conclude l’assessore Simone Cereser, «organizzerà in ogni caso dei servizi mirati nelle prossime giornate del mercato a scopo preventivo. Partiamo lunedì con un primo intervento, ma resta l’appello ai cittadini perché denuncino tutto e subito dopo che sono stati vittime dei reati».

A proposito di risse e scontri violenti in via Mazzini e via Eraclea, che sono stati segnalati un paio di settimane fa, l’assessore è ancora in attesa dei cittadini che avevano preso appuntamento per discuterne. La circostanza che risse e tafferugli non si siano più verificati da quel giorno, dopo la denuncia pubblica, non deve distogliere i cittadini dal dialogare con l’amministrazione comunale per denunciare i problemi che possono essere risolti anche con la collaborazione di chi abita nelle zone “calde” della città.

Le porte del Comune sono aperte per cercare di risolvere insieme i problemi e se possibile prevenirli. Il problema dei furti al mercato non è certo nuovo e questi episodi si ripetono a ondate improvvise, in particolare quando qualche banda prende di mira il territorio e in poche ore crea danni ai malcapitati.