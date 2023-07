Danneggiano sei auto a Mestre: due giovanissimi denunciati dalla Polizia

Gli agenti li hanno fermati alla sesta auto danneggiata. I due ragazzi non si sono nemmeno resi conto che i poliziotti della volante erano loro addosso bloccando ogni tentativo di fuga. Uno dei due aveva appena preso in mano l’ennesimo tergicristallo per spaccarlo come aveva fatto, poco prima, insieme al suo complice con le altre auto in sosta.

Nei guai sono finiti un 16enne e un 18enne che la maggiore età l’ha raggiunta da poche settimane. I due ragazzi sono stati bloccati giovedì notte in via Ariosto da una volante in normale servizio di controllo del territorio. Ora devono rispondere di danneggiamento e hanno rischiato di trovarsi davanti i proprietari delle auto che sicuramente non l’avrebbero presa bene.

Le auto danneggiate sono sei. A tutte i due ragazzi hanno piegato e staccato i tergicristalli anteriori e pure quello posteriore. Ai poliziotti non hanno saputo spiegare il motivo perché stavano danneggiando le auto in sosta.

Dopo l’identificazione, avvenuta in Questura a Santa Chiara, entrambi sono mestrini, il minorenne è stato affidato ai genitori che nel cuore della notte sono arrivati a prenderlo. L’altro è tornato a casa con i sui mezzi.

Il precedente

Il fenomeno delle auto danneggiate in zona via Piave sembrava essere terminato lo scorso anno quando, sempre la Polizia, aveva individuato e denunciato due minorenni che prendevano a martellate le vetture in sosta. Erano diventati l’incubo di lasciava in strada l’auto e alla mattina la ritrovava con i vetri sfondati.

Alla fine vennero sorpresi sul fatto da una volante. Si trattava di due 15enni. Quella notte quando vennero fermati avevano danneggiato tredici vetture sempre in zona via Piave. In realtà erano responsabili anche dei raid delle settimane precedenti all’individuazione. Il risultato fu possibile anche grazie al grande senso civico di un residente che ha segnalato tempestivamente al 113 quanto stava accadendo

A seguito della segnalazione, con la quale veniva denunciata la presenza di due giovani che stavano danneggiando un’autovettura in sosta tra via Trento e via Fagarè, le Volanti della Questura giunsero sul posto individuando in flagranza i due ragazzi di 15 anni, ritrovati in possesso di un martello e con le mani ferite.