Laura Pausini in Piazza San Marco, 100 mila euro al Comune di Venezia

Centomila euro al Comune per i tre concerti in Piazza San Marco di Laura Pausini. Un “tesoretto” che potrebbe anche aumentare perché l’artista di Faenza, uno dei simboli delle musica italiana nel mondo, potrebbe anche lasciare alla fine un’ulteriore donazione, visto il successo registrato.

Tre serate che si concluderanno domenica 2 luglio. Inizio difficile, con l’acqua alta e il diluvio che non hanno scoraggiato l’artista e nemmeno i suoi fans.

Incassi devoluti all’Emilia Romagna, regione di origine di Pausini, per contribuire a riparare i danni dell’alluvione. Un grande concerto, con luci, balletti e scenografie ideate per luoghi ben più grandi di San Marco, come stadi e grandi impianti sportivi. La minore capienza di pubblico ha costretto alle tre date, dicono gli organizzatori, per pagare le spese di allestimento del palco e della grande macchina scenica, e poi del cast composto di musicisti, ballerini e scenografi. 6.200 i posti per il pubblico. Cinquemila nelle poltroncine numerate al centro della Piazza, altri 1.200 nei caffè storici, che hanno mantenuto il proprio plateatico e hanno commentato anch’essi con favore i concerti.

Il grande palco è stato allestito anche per il concerto previsto dell’orchestra del Teatro La Fenice, diretta da Juraj Valcuha, in programma per sabato prossimo, 8 luglio. Sarà mantenuto in loco anche per Paolo Conte, cantautore genovese che a San Marco è ormai di casa. In Piazza, infatti, Paolo Conte ha suonato per ben tre volte negli ultimi decenni. Serate memorabili, grande successo del musicista diventato icona della musica italiana e dei testi d’autore.

Così, grazie anche agli incassi garantiti al Comune e allo spettacolo di alto livello, non sono molte le immancabili polemiche sugli eventi organizzati in Piazza San Marco. Un ritorno della grande musica, dopo qualche anno di interruzione e qualche difficoltà con la Soprintendenza, che aveva prima ridotto il volume delle emissioni sonore, poi chiesto di evitare i grandi eventi in Piazza.

Il primo grande a suonare davanti alla Basilica è stato, negli anni Settanta, sir Paul Mc Cartney. Anche questa una serata indimenticabile, con gli Wings e la moglie Linda Eastman, una band strepitosa, la prima del “dopo Beatles”.

Concerti di qualità anche negli anni Novanta, con la serie organizzata da Gino Strada e Massimo Cacciari, per raccogliere fondi in favore di Emergency. Tutti ricordano Patty Smith e Joan Baez, Vinicio Capossela e Peter Gabriel, David Gilmour. Il chitarrista dei Pink Floyd era già stato a San Marco. La sera del Redentore del 1989, a bordo di un enorme palco galleggiante in Bacino San Marco per le riprese di un concerto in esclusiva Rai. Erano arrivati – allora – 200 mila giovani per assistere al concerto gratuito. Un concerto storico, che aveva dato origine a polemiche per la mancata raccolta dei rifiuti e l’assalto della folla. Da allora, peraltro, diventato quasi quotidiano.

Negli anni recenti, Piazza San Marco è stata teatro di esibizioni importanti tra cui quella di Zucchero, Sugar Fornaciari, amico personale del sindaco Luigi Brugnaro, che aveva anche ottenuto sl permesso di suonare nella Piazza deserta, nei giorni del lockdown per il Covid. Adesso Pausini. Per il disturbo, il Comune incasserà almeno 100 mila euro.