Extinction Rebellion in azione a Venezia, teschi e vestiti a lutto in piazza San Marco

Una trentina di cittadini aderenti al movimento Extinction Rebellion si è seduta di fronte alla Basilica di San Marco a Venezia, sabato 1° luglio alle 11, per denunciare l'inazione politica della Regione Veneto rispetto alla salvaguardia di Venezia dalle conseguenze dell'emergenza climatica ed ecologica. Alcuni di loro, interamente vestiti di nero, indossavano delle maschere raffiguranti teschi di animali in via di estinzione.

C’erano anche finti teschi umani per simboleggiare la vulnerabilità anche della nostra specie di fronte alla crisi ecoclimatica.

Un grido di protesta rivolto alla Regione Veneto, alle orde di turisti che ogni giorno attraversano la città, ma soprattutto ai suoi abitanti, invitati a unire le proprie voci per esigere cambiamenti concreti nelle politiche regionali.

La protesta si è focalizzata sulle molteplici crisi ambientali che interessano il territorio veneziano: l'innalzamento del livello dei mari che sommergerà Venezia, la perdita di biodiversità nella laguna veneziana, ma anche le morti e le malattie causate dall'allarmante inquinamento dell'aria e dell'acqua che beviamo ogni giorno. Il messaggio degli attivisti, italiani ma anche stranieri: “Il tempo è agli sgoccioli, non permettiamo che la nostra città e la nostra laguna siano solo un ricordo lontano. Uniamoci, agiamo con urgenza, perché il futuro dipende da noi. Alziamo le nostre voci, non attendiamo che altri agiscano al nostro posto", dice uno dei manifestanti.