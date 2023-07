A Meolo in trecento per dire no alla Via del mare: «Costi assurdi e taglia in due il territorio»

Si dicono pronti ad affilare le armi per difendere il territorio da un’opera ad alto impatto. Chiedono alla Regione risposte chiare. E c’è già chi paventa ricorsi al Tar, ricordando che la valutazione d’impatto ambientale è datata e andrebbe rifatta.

È stata un successo di partecipazione la prima assemblea pubblica del Coordinamento di cittadini, costituito per tutelare il territorio di fronte al progetto della Via del Mare, la superstrada a pedaggio che collegherà il casello dell’A4 di Meolo-Roncade alla rotatoria Frova a Jesolo.

Quasi trecento le persone presenti all’assemblea giovedì sera a Meolo alla pizzeria “La Pergola”. Non solo meolesi, ma anche residenti negli altri Comuni che saranno attraversati dalla superstrada destinata a soppiantare l’attuale Treviso-mare.

La Via del Mare sarà lunga 18,6 km e verrà realizzata in project-financing. Il costo a base di gara è di 200 milioni di euro, a carico del concessionario. Ma si tratta di prezzi riferiti al 2010, che andranno aggiornati di molto al rialzo.

Il piano finanziario datato è solo uno dei dubbi sollevati durante l’assemblea, introdotta da Pietro Guzzo, coordinatore del movimento civico. Un altro nodo riguarda il pedaggio: 2 euro da Meolo a Jesolo, 4 per i mezzi pesanti.

È prevista la gratuità per i residenti dei Comuni attraversati. Ma i cittadini temono sorprese sgradite. A paventarle è stato il consigliere regionale del Pd, Andrea Zanoni. Invitato tra i relatori dell’assemblea, Zanoni ha tracciato un ampio parallelismo tra la Via del Mare e la Pedemontana, con tutte le sue criticità economiche e progettuali ancora aperte.

La Via del Mare è stata aggiudicata in via provvisoria al Consorzio Sis, lo stesso che ha realizzato la Pedemontana. «Per la Pedemontana le promesse non sono state mantenute, l’esenzione è sparita per decine di Comuni», ha detto Zanoni, «Per la Via del Mare le esenzioni saranno mantenute nel tempo? Le opere complementari e quelle di mitigazione saranno realizzate? La Regione farà rispettare il contratto con Sis? La storia insegna a non ripetere gli errori». Zanoni ha chiuso con un ultimo interrogativo: «Trasformare una strada pubblica come la Treviso-mare, pagata con i sacrifici di generazioni di cittadini, in una strada a pagamento, può essere definito un furto legalizzato?».

Durante l’incontro sono emerse anche le problematiche legate all’impatto sul territorio, in particolare su Meolo che rischierebbe di essere tagliata in due. Il territorio meolese sarà attraversato per 5 km, con tre varchi autostradali e le relative complanari. L’urbanista Roberto Rossetto ha messo in guardia dagli impatti che avrà il cantiere a ridosso del paese. Ha evidenziato il bisogno di trovare soluzioni adeguate per il raccordo con il casello dell’A4, ma soprattutto la necessità di avere una viabilità adeguata, oggi non prevista, all’innesto di Jesolo per distribuire i flussi.

Per settembre è prevista la firma della convenzione con Sis, poi si andrà avanti con la progettazione definitiva e il confronto con il territorio che culminerà in una conferenza dei servizi. Ed è in questa fase che i comitati vogliono dare battaglia.