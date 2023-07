Violenza sessuale e bastonate sulla figlia dell’ex compagna: cinquantenne a processo a Venezia

Ha detto di non essere scappato dopo aver saputo della denuncia a suo carico, ma di essere andato in Moldavia per assistere il padre malato.

Poi non ha aggiunto altro, in merito alle accuse di violenza sessuale e prostituzione minorile che gli muove la Procura.

Ieri, alle domande del giudice per le udienze preliminari – nel corso dell’interrogatorio di garanzia, assistito dall’avvocato Giorgio Pietramala – il cinquantenne non ha risposto, avvalendosi della facoltà di non rispondere. E, intanto, resta in carcere.

Il quadro delle accuse che contesta la Procura all’uomo – che da molti anni risiede nel Veneziano – è devastante, come dev’esserlo stata la vita della figlia quindicenne della compagna: la prima violenza sessuale che la giovane ha subito – stando alle imputazioni mosse dal pubblico ministero Fabrizio Celenza – risale all’estate del 2021.

Mentre la madre della ragazzina era fuori casa, lui aveva fatto ubriacare la giovanissima che le era stata affidata e l’aveva poi violentata.

Da lì in poi – ogni 15 giorni – si sarebbe “comprato” il silenzio della ragazza (che di anni ne aveva sempre meno di 16) facendole piccoli “regali” in cambio di rapporti sessuali: vestiti, alcolici, sigarette e scarpe. Cose da nulla, per abusi che lasciano il segno. Una situazione intollerabile, che esplode in coincidenza con l’arrivo nella vita della giovane di un “moroso” coetaneo, geloso delle attenzioni di quell’adulto.

Nel maggio di quest’anno la violenta aggressione che ha fatto emergere anni di soprusi, fisici e psicologici: la giovane litiga con l’uomo, non vuole più averci a che fare.

La discussione si alza di tono e lui la picchia, in maniera brutale, senza fermarsi, secondo quanto ricostruito nell’ordinanza di custodia cautelare che ha fatto finire il cinquantenne in carcere, non appena ritornato in Italia.

Colpisce la ragazza con un bastone, poi con pugni al volto, fino a romperle il naso.

È una maschera di sangue quando la madre – che sostiene di non essersi mai accorta di nulla – la soccorre, ne raccoglie i segreti fino a quel momento celati e l’accompagna a fare denuncia.

Scatta così la procedura del “codice rosso”: la giovane viene presa in carico dai Servizi sociali, il pm Celenza chiede subito l’arresto dell’uomo, con le accuse di violenza sessuale (per il primo rapporto), prostituzione minorile (per quelli che ne sono seguiti ogni due settimane) e anche lesioni aggravate.