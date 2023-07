Lo stretto di Messina a nuoto per festeggiare i 40 anni

Dalla Sicilia alla Calabria a nuoto, attraversando lo stretto di Messina tra Scilla e Cariddi. Mattia Callegari e Andrea Doria, chioggiotti doc, hanno deciso di festeggiare il loro 40° compleanno in modo alquanto bizzarro, lanciando e vincendo una sfida pur non essendo degli sportivi provetti.

Ci hanno messo un’ora e 12 minuti, fermandosi 5 o 6 volte durante la traversata per prendere fiato. Alla fine ce l’hanno fatta, come ce l’aveva pure fatta nel 2019 un altro chioggiotto temerario: Paolo Dal Gesso.

Mattia nella vita fa il commercialista ed è consulente al tribunale di Venezia, Andrea è un imprenditore edile. Entrambi sono sposati, hanno due figli e si conoscono dai tempi dell’asilo, praticamente da sempre.

«È stato Andrea», ricorda Callegari, «a lanciare l’idea per il nostro 40° compleanno ed io ho accettato. Ci siamo allenati quest’inverno in piscina al Clodia, poi a maggio ci siamo trasferiti in mare e quindi siamo partiti per la Sicilia».

Traversata che non è per nulla semplice. «C’è un’associazione, che poi rilascia anche un attestato, che organizza il tutto, bisogna seguire una barca che conosce le correnti, il tutto in grande sicurezza e si è seguiti anche dalle barche dei pescatori. Bisogna nuotare per circa tre chilometri e mezzo, però in prossimità delle coste c’è molta corrente. L’acqua è molto profonda e, anche con gli occhialini, sotto si vede solo nero. Può capitare di incontrare qualche verdesca e anche diverse meduse, situazioni che ti creano un po’ di ansia, comunque è una bella esperienza. Le nostre mogli ci hanno regalato la possibilità di fare un tatuaggio inerente a questa impresa. Adesso vorremmo anche rilanciare, certo se ritornasse il “diga to diga” a Sottomarina parteciperemmo di sicuro».