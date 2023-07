Caffè, a Portogruaro la tazzina a 1,40. L’Ascom: «Siamo costretti dagli aumenti»

Caro caffè a Portogruaro: in alcuni esercizi pubblici debutta la nuova tariffa di 1,40 euro. Purtroppo la tazzina sembra destinata ad aumentare.

A Caorle, in centro, si pratica già il prezzo di 1,50. Andrea Padovese, presidente locale Ascom, fornisce spiegazioni.

«Posso comprendere i gestori che praticano gli aumenti», ha detto, «hanno la mia comprensione totale. Purtroppo tra materie prime e le altre spese si è registrato un aumento concreto del 30%».

La tazzina è rincarata soprattutto in viale Trieste. La maggior parte degli esercizi pubblici pratica ancora la tariffa di 1,30 euro, ma al Caffèllatte, in viale Trieste 42/C, lo scontrino recita proprio “euro 1,40”. Il locale, gestito da Massimiliano Giroldo, accoglie ogni giorno decine e decine di clienti e vanta un bellissimo plateatico, con tavolini sovrastati da ombrelli che richiamano le spiagge esotiche.

«Purtroppo», ci riferiscono da dietro al banco del Caffellatte, «abbiamo dovuto applicare questa nuova tariffa, per tutta una serie di spese, che abbiamo dovuto affrontare. C'è molta amarezza».

Il presidente portogruarese di Confcommercio, Andrea Padovese, comprende la scelta: «Dal trasporto alla manifattura, fino all'energia, si sono registrati rincari molto importanti. Per cui», sottolinea Padovese, «non mi sento di scaraventare la croce addosso a coloro che praticano, adesso, una tariffa così alta».

Il caro tazzina è sopraggiunto in viale Trieste ma, per Padovese, non riguarda tutta la città. «Io frequento con regolarità i bar del centro storico», aggiunge, «e posso dire che il prezzo della tazza è vario.

Ci sono quelli, e sono la maggior parte, che praticano il prezzo di 1,30 euro, ma ci sono anche gli esercizi che adottano ancora la vecchia tariffa di 1,10 euro o di 1,20. Gli aumenti generalizzati, tuttavia, hanno portato a queste differenze di prezzo. Il caro vita si riflette sulla tazzina».