Mestre, ruba i “Gratta e vinci” e prende la tabaccaia a calci e pugni

Voleva a tutti i costi impossessarsi dei “Gratta e vinci”. Solo di quelli. E per questo non ha esitato ad aggredire, con calci e pugni, la titolare della tabaccheria che ha cercato di fermarlo. La rapina, impropria per il modus operandi, è avvenuta alle 10.30 del mattino di un paio di giorni fa in via Fratelli Bandiera, non lontano dalla sede della Guardia di Finanza, attigua allo storico locale di musica “Al Vapore”.

Un uomo, dal forte accento meridionale, è entrato nella tabaccheria fingendosi un normale cliente. Ma non voleva comperare qualcosa. Voleva i “Gratta e vinci”, pronti per la vendita sul bancone. E senza estrarre armi o taglierini, l’uomo ha minacciato la donna al bancone e ha arraffato una serie di fogli contenenti i giochi da grattare per tentare di vincere denaro.

Alla reazione della tabaccaia, corsa dall’altra parte del bancone per bloccarlo, l’uomo non ci ha pensato due volte e l’ha colpita con qualche calcio e pugno. Poi la donna si è messa ad urlare. è stata subito soccorsa dal proprietario del bar vicino, mentre il ladro si è dato a precipitosa fuga, perdendo per strada anche qualcuno dei “Gratta e vinci”, sottratti con la forza. Poi l’allarme e l’arrivo della volante del 113. La donna, evidentemente sotto choc, è stata medicata in ospedale. A causa delle contusione ne avrà per sette giorni, sufficienti a riprendersi dallo spavento patito a causa dell’azione del ladro.

A quanto pare l’uomo sarebbe riuscito ad impossessarsi di un bel pacchetto di “Gratta e vinci”, valore complessivo di circa 2.400 euro. Ma ci sono buone possibilità che gli investigatori risalgano al malvivente, visto che è stato notato anche da altre persone di passaggio mentre fuggiva e che sono riuscite a fornire ai poliziotti dettagli utili per risalire al proprietario del veicolo visto fuggire dopo l’aggressione nella tabaccheria di Marghera.