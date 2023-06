Colonna di fumo su Torre di Mosto: è un trattore in fiamme

La colonna di fumo, nero e denso, si è vista a molti chilometri di distanza, fino alla periferia di San Donà. Tanto che in molti hanno temuto il peggio, pensando che avesse preso fuoco qualche azienda. Invece si trattava di un grosso trattore, che è stato completamente avvolto dalle fiamme, per causa al vaglio dei pompieri.

Il fatto è accaduto intorno alle 11 di oggi, venerdì 30 giugno, a Sant’Anna di Boccafossa, località nelle campagne tra Torre di Mosto ed Eraclea. Le fiamme si sono sviluppate, mentre erano in corso delle lavorazioni in un campo, nella zona di via Taglio.

I pompieri, partiti dal distaccamento di San Donà, sono arrivati sul posto in forze, accedendovi dal centro di Sant’Anna di Boccafossa, non senza qualche difficoltà per la ristrettezza delle strade della zona.

L’incendio