Cicloamatore di Scorzè stroncato da un infarto davanti agli amici

Stroncato da un infarto durante un’escursione con gli amici del Club ciclistico San Benedetto. È morto così, ieri mattina verso le 11.30, Amedeo “Meo” Favaro, cicloamatore di 71 anni, componente del Club ciclistico San Benedetto.

Era partito ieri mattina alle 7 da Scorzè in compagnia di un gruppetto di sei amici con l’obiettivo di arrivare a Lio Piccolo. «Avevamo fatto Casale, Portegrandi, Caposile» racconta Diego Varetto, presidente del Club e uno dei suoi compagni di viaggio «Eravamo in mountain bike, dovevamo andare a mangiare assieme una bella pastasciutta». Ma ad un certo punto uno dei gruppetto si è girato e “Meo” era rimasto indietro. Favaro era stato tradito dal suo cuore: inutili i soccorsi.

«Avevamo fatto 90 chilometri anche martedì, con la bici da corsa» continua Varetto «Alternavamo mountain bike e bici da corsa per una passione che ci univa tutti». Il pranzo in compagnia nello splendido scenario di Lio Picolo si è trasformato nel mesto ritorno a casa in furgone.

«Meo era una persona molto affabile, sempre sorridente, disponibile a dare una mano a tutti. Collaborava anche al gruppo Noi dell’oratorio. E quando c’era da fare un giro in bici non si tirava mai indietro».

Lo ricorda anche l’ex sindaco e consigliere regionale Igino Michieletto: «Partecipo al dolore per un amico e grande collaboratore. Ciao, riposa in pace». Favaro abitava in via Ronchi a Scorzè. La salma attualmente si trova all’obitorio di Cavallino, in attesa del nulla osta per i funerali.