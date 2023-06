A Mestre chiusa la fumetteria Supergulp, mistero sui motivi dello stop all’attività

Inattesa sorpresa per il commercio mestrino, con la chiusura improvvisa di Supergulp, la storica fumetteria di via Rosa.

Giovedì mattina i clienti che si sono presentati davanti alle vetrine del negozio hanno trovato le porte sbarrate e un cartello con la semplice scritta, senza ulteriori spiegazioni, “Chiuso fino a data da destinarsi”. In contemporanea con le stesse modalità, risultava chiuso anche il punto di vendita di Milano, entrambi di riconducibili alla società Rem Srl.

Sul perché abbiano chiuso, però resta il mistero. Tuttavia, l’assenza dello stand di Supergulp in alcune delle ultime mostre mercato, il mancato arrivo in negozio negli ultimi due mesi delle principali novità fumettistiche e la richiesta agli abbonati di ritirare prima possibile il materiale presente nelle caselle, avevano già fatto scattare un campanello d’allarme in parte della clientela, che ora si interroga su quali potrebbero essere le cause della mancata apertura. Le ipotesi fatte on-line in poche ore sono ovviamente le più varie: dalla ristrutturazione totale alla vendita a un marchio nazionale, fino alla consueta e ormai mitologica nel settore storia della fuga all’estero del proprietario con gli incassi dell’ultimo anno.

Mauro De Rossi, il proprietario, ovviamente è ancora in Italia ma si trincea dietro un “No comment, per ora non posso parlare”. Al suo posto, parlano i dipendenti, che spiegano: «Abbiamo più volte chiesto spiegazioni, anche via mail, e ci siamo sempre trovati davanti a un muro di gomma. Ci siamo dovuti prendere la responsabilità di confermare alla clientela l’assenza delle novità editoriali, di respingere la richiesta di ordini e prenotazioni. Quindi sì, il negozio chiude. Non per crisi, non per mancanza dei clienti. Le cause sono da ricercare altrove e speriamo che chi di dovere le possa trovare, dando così una spiegazione a quanto accaduto. Da parte nostra ringraziamo la clientela (alcuna pluridecennale) che ci ha mostrato, fino alla fine, fedeltà e solidarietà».

Supergulp era un punto di riferimento non solo per Mestre del mondo del fumetto e della cultura pop. Nato nel 1984 a Favaro come piccola rivendita di usato, nel 1996 si era trasferito a Mestre nella sede di via Cardinal Massaia, poi raddoppiata, fino al passaggio alcuni anni fa nei due piani di via Rosa.