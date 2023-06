Maxitruffa Venice, si riapre la partita dei risarcimenti

Post riforma Cartabia, si riapre la partita dei risarcimenti per i risparmiatori truffati dall’ex trader portogruarese Fabio Gaiatto, condannato in via definitiva per la maxitruffa Venice.

L’avvocato Carlotta Campeis, per conto di una risparmiatrice, costituitasi parte civile nel processo, ha depositato all’ufficio del gip/gup, quale giudice dell’esecuzione, un’istanza, prima nel suo genere, che è destinata a fare scuola. Spetterà al giudice, ora, valutarla. E decidere se integrare il contraddittorio, o meno, con tutti gli aventi diritto.

Finora le 726 parti civili costituite nel processo nei confronti di Gaiatto, a fronte di milioni di euro andati in fumo, sono rimaste quasi all’asciutto: sui loro conti correnti sono stati accreditati solo 230 euro ciascuno, grazie alle somme versate, sul conto corrente aperto proprio dalla procura di Pordenone, dai coimputati che hanno patteggiato.

Sia le cambiali di diritto croato emesse a favore della Venice investment group doo e i crediti, sia il compendio immobiliare da 3,7 milioni di euro, con diciassette proprietà di pregio ricondotte a due società del gruppo Venice fra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, sono state invece prima sottoposte a sequestro preventivo e poi confiscate dallo Stato dopo la sentenza di condanna del trader. Una beffa per i risparmiatori.

La Riforma Cartabia ha definito in modo preciso l’iter per tutelare i diritti delle persone offese del reato alla restituzione e al risarcimento del danno, privilegiando i terzi in buona fede rispetto al credito vantato dallo Stato.

L’ambito di applicazione è stato esteso anche a casi che non riguardano la normativa antimafia.

I risparmiatori truffati, qualora fossero riconosciuti dal giudice come terzi in buona fede, potrebbero vantare diritti sui beni confiscati a Gaiatto entrati nel patrimonio demaniale, dopo che è stata avviata la procedura di confisca.

Per ottenere tale qualifica, è necessario depositare un’istanza ad hoc. È proprio ciò che ha fatto l’avvocato Campeis ieri mattina. Il legale, per conto della risparmiatrice, che ha perso 85 mila euro, ha chiesto al giudice di accertare la sua qualità di terzo in buona fede e di disporre nei suoi confronti l’inopponibilità o l’inefficacia della confisca disposta dall’allora gup Eugenio Pergola con la sentenza di condanna del 1° ottobre 2019.

Nell’istanza l’avvocato Campeis ha chiesto inoltre al giudice d’esecuzione di far sì che la confisca non pregiudichi i diritti risarcitori della sua cliente e di disporne l’ammissione al credito nei confronti di Fabio Gaiatto per poco più di 120 mila euro.