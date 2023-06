Marzenego, riva ceduta messa in sicurezza a Mestre

Acque Risorgive ha concluso il 30 giugno l’intervento di somma urgenza resosi necessario per bloccare il cedimento di un tratto di argine dell’Osellino in via Circonvallazione a Mestre.

I lavori, eseguiti con personale e mezzi del Consorzi di bonifica, sono consistiti nella realizzazione di un sistema, costituito da pali in legno e roccia, teso a bloccare lo scivolamento del muro di contenimento in calcestruzzo, ceduto in più punti all’altezza dell’ex distributore Shell. L’intervento, eseguito di concerto con il Comune di Venezia e il Genio civile di Venezia, è stato portato a termine in tempi più rapidi del previsto. Si tratta comunque di una soluzione provvisoria in attesa della definitiva sistemazione dell’argine, dopo che anche l’area soprastante sarà stata sistemata.