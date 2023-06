L’alba a Sottomarina incanta nell’ultimo film del regista veneziano Denis Frison

La poesia di Denis Frison in riva al mare di Sottomarina. Per alcune scene de “L’ultimo addio”, il regista veneziano ha scelto la spiaggia di Chioggia alle luci dell’alba quando i colori regalano un’atmosfera quasi magica.

Quella che Denis Frison voleva per il suo ultimo film, un racconto fortemente onirico che oscilla tra ricordi e rimpianti. Un ping pong tra la realtà fatta di dolori e i sogni che regalano pezzi di vita che non ci sono.

Il film racconta la storia di un poeta che, dopo aver perso la figlia, decide di ritirarsi in un piccolo chalet disperso nei boschi. Le pareti della casetta di legno sono tappezzate di poesie e le giornate passano tra ricordi e nostalgie. A un certo punto però accade qualcosa che scombina i piani: iniziano una serie di sogni inspiegabili dove, a ogni risveglio, il protagonista acquisisce ricordi che non gli appartengono.

«Nel film gli spettatori vivranno assieme al protagonista un viaggio pieno di significati», racconta Frison, «la pellicola regala scenari mozzafiato, tra cui la spiaggia di Sottomarina. Le riprese sono cominciate con le prime luci dell’alba e il risultato è un dipinto del litorale come mai visto prima d’ora. Ho scelto Sottomarina per il grande affetto che nutro verso questo angolo di Adriatico. Una scelta che è stata ripagata dalle bellissime immagini che ne sono uscite».

Nel cast lo stesso Frison che ha scritto, diretto e interpretato il protagonista del film, Peter. Accanto a lui Maria Maddalena Casarin, che non sarà mai chiamata per nome, ma definita semplicemente “lei”; una giovanissima Beatrice Stella, nel ruolo della figlia di Peter, attrice emergente comparsa anche nell’ultimo video di Ultimo a Sanremo e in alcuni film appena usciti, tra cui l’ultimo di Fabio De Luigi; Nayli Scarpa e Nichole Manente.

Le musiche sono firmate dal compositore pluripremiato Stefano Gargiulo, noto per aver vinto diversi festival a Los Angeles. «Nella vita», sostiene il regista, «ci sono molte situazioni che appaiono in un modo, ma a volte dovremmo semplicemente vederle poeticamente perché spesso sono esattamente il contrario di come ci appaiono. Dovremmo affrontarle così, come fanno i bambini». Il trailer è già disponibile su Youtube, mentre la pellicola uscirà a giorni sulla piattaforma Amazon Prime e in qualche sala cinematografica.