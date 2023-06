Caorle, nonno si tuffa per aiutare i nipoti: colto da malore

Emergenza, a Caorle, sulla spiaggia di Levante, antistante il lungomare Trieste. Secondo quanto si è appreso, un uomo di 73 anni si è tuffato in acqua, nel pomeriggio del 29 giugno, per andare in aiuto dei due nipoti, che stavano facendo il bagno ed erano in difficoltà nel raggiungere la riva. Nel frattempo sono intervenuti i bagnini, che prima hanno soccorso i ragazzini e poi il nonno, che a sua volta era andato in difficoltà e aveva accusato un malore. Sul posto è arrivata l’ambulanza dal Punto di primo intervento ed è anche atterrato l’elisoccorso “Leone 1”, decollato nuovamente da Treviso in via precauzionale.

Sembra comunque che il 73enne sia rimasto sempre cosciente. Per lui è stato disposto il trasferimento in ambulanza, in codice di media gravità, al Pronto soccorso di Portogruaro.

Dramma invece a Porto Santa Margherita. Colpito da un malore mentre si trova in pochi centimetri di acqua, muore un anziano turista. È intervenuto anche l’elisoccorso, che ha calato il personale medico sulla spiaggia con un verricello. Ma nulla è servito per salvare la vita all’uomo. Si tratta di un novantenne austriaco, habitué della località dove da molti anni trascorreva le vacanze insieme alla famiglia, tanto da acquistare un appartamento in un residence. Il fatto è avvenuto su un tratto di spiaggia non distante da piazzale Portesin e dalla Terrazza Mare.

Stando a una prima ricostruzione, l’allarme è stato dato da alcuni bagnanti, che hanno notato l’uomo riverso a faccia in giù nell’acqua bassa, con tutta probabilità colpito da un malore. Sul posto sono intervenuti i bagnini, che hanno portato a riva il 90 enne, iniziando la rianimazione sul bagnasciuga. Le manovre di soccorso sono proseguite poi con il personale del Suem 118, giunto con l’ambulanza dal Posto di primo intervento di Caorle. Nel frattempo, dall’ospedale di Treviso, si è levato in volo l’elisoccorso “Leone 1”. Atteso a Jesolo per un’esercitazione, l’elicottero è stato subito dirottato sulla vera emergenza. Dall’elisoccorso, con l’ausilio di un verricello, è stato calato sulla spiaggia il personale medico, in supporto alle attività rianimatorie già in corso. Ma per il 90 enne non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul bagnasciuga. La salma è stata ricomposta a disposizione dei familiari per il rientro in Austria.