Venezia, bilancio in rosso per palazzo Grassi: ripiana Pinault

Palazzo Grassi chiude in passivo, ma tanto ci pensa «papà» Pinault a ripianare i conti. La Palazzo Grassi spa, la società che gestisce le tre sedi della Fondazione Pinault in laguna – appunto lo stesso Palazzo Grassi, l’attiguo Teatrino e la Punta della Dogana, ottenuta in concessione dal Comune – ha approvato di recente il suo bilancio consuntivo 2022. Che registra, ancora una volta, una perdita, di poco inferiore agli 800 mila euro, leggermente superiore a quella dell’anno precedente, che era stata di circa 700 mila euro.

Ma anche l’anno precedente e anche quelli prima – solo nel 2020 si è quasi sfiorato il pareggio – hanno sempre registrato un passivo per la «creatura» espositiva a tre teste del miliardario e collezionista francese François Pinault che ha scelto appunto Venezia per farne la vetrina principale della sua collezione d’arte contemporanea in continuo divenire, con periodiche mostre.

Ma anche la precedente gestione della Fiat – prima della vendita di società e palazzo – registrava comunque perdite importanti, anche ben superiori a quelle attuali, legate all’attività delle mostre.

I costi significativi dell’attività espositiva dei due poli, non sono infatti interamente coperti dai ricavi, a cominciare da quelli dei visitatori.

Uno squilibrio strutturale, che però non ha mai preoccupato monsieur Pinault. Che infatti, regolarmente, ogni anno, ripiana le perdite con la sua società Artémis che detiene la maggioranza assoluta della società per azioni legata a Palazzo Grassi, dopo che nel 2020 il Comune – attraverso la controllata Casinò spa – ha ceduto il 20 per cento delle quote ancora in suo possesso.

Perché il ritorno per Pinault non è evidentemente diretto, ma legato piuttosto all’immagine e alla visibilità che assicura alla sua collezione la «vetrina» veneziana, senza dimenticare che tra le società controllate dall’imprenditore transalpino c’è anche Christie’s, la maggiore casa d’aste d’arte del mondo.

Scorrendo i dati del bilancio 2022 della Palazzo Grassi spa, si nota anche un sensibile aumento del fatturato.

Nel 2021 era stato infatti di 6 milioni e 768 mila euro, mentre nel 2022 ha superato i 9 milioni e 200 mila euro. Segno di un ritorno progressivo alla normalità dopo gli anni del Covid e anche di un uso di nuovo intensivo di Palazzo Grassi limitato nell’anno precedente dai lavori strutturali che hanno interessato il settecentesco palazzo progettato dall’architetto Giorgio Massari e in età moderna “ridisegnato” prima da Gae Aulenti con la gestione Fiat e poi dall’architetto giapponese Tadao Ando (autore anche della ristrutturazione dell’adiacente Teatrino) nell’era Pinault. Il costo del personale (i dipendenti risultano essere 26 nel 2023) incide complessivamente per circa 2 milioni di euro sul bilancio.

Un’attività ormai consolidata quella della Fondazione Pinault – da qualche anno diretta da Bruno Racine – a Venezia, che dopo un periodo iniziale di freddezza da parte della città, ora è pienamente inserita nel suo panorama culturale.

Grazie, in particolare , all’attività del Teatrino di Palazzo Grassi, che si è intensificata e rappresenta ormai un punto di riferimento non solo per le istituzioni culturali e di ricerca cittadine – a cominciare dalle due università di Ca’ Foscari e Iuav, con studenti e docenti – ma anche per larga parte dell’associazionismo veneziano legato appunto alla cultura e allo spettacolo. Un risultato che giustifica ampiamente per Pinault il modesto – per lui – esborso economico necessario ogni anno per far quadrare il bilancio.