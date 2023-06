Venezia, nuova frontiera dei furti con destrezza: l’obiettivo dei ladri sono le mamme con i passeggini

Nuova frontiera del furto: mostrare attenzione verso i bambini che passeggiano in campo per distrarre la mamma e rubarle la borsa quando lei la perde di vista.

L’episodio è avvenuto ieri intorno a mezzogiorno e mezzo a Santa Margherita.

Protagonista un’avvocatessa e la sua bambina di due anni. La donna stava camminando con la bambina dai Carmini verso l’edicola.

La piccola scorrazzava da sola mentre la mamma spingeva il passeggino con la borsa.

Ad un certo punto nota una donna sui trent’anni dal volto che lei dice di avere già visto in zona. Questa si dirige verso la bambina e si comporta come se volesse prenderla in braccio.

L’avvocatessa intuisce un possibile pericolo per la figlia e mollata la borsa sul passeggino si fionda verso la bambina per impedire che la donna la prenda in braccio.

Fa pochi passi e d’istinto si gira e vede una seconda donna, sempre sui trent’anni, che sta puntando alla borsa. Si rende conto che la vuole rubare.

Ma per lei in quel momento la cosa principale è prendere in braccio la figlia e proteggerla dalla donna che si sta per chinare sulla piccola. Questione di attimi e la prima trentenne si allontana dalla bambina.

Lo stesso fa l’altra che stava puntando, secondo l’avvocatessa, alla borsa. Le due se ne vanno.

La professionista per qualche frangente rimane con il cuore in gola. Poi quando si riprende dallo spavento chiama il 113 e racconta l’episodio nella chat dei cittadini del comitato nato contro lo spaccio a San Pantalon. Spiega ai genitori dei bambini di stare attenti quando scendono in campo a far passeggiare i loro bambini.

Descrive quanto accaduto ai poliziotti intervenuti.

Non ci sono estremi per una denuncia. La professionista che abita in zona è convinta che le due non volessero prendere la piccola.

Secondo lei la tecnica usata dalle due trentenni era stata studiata per rubare la borsa che lei aveva temporaneamente abbandonata per correre verso la figlia. Di sicuro l’episodio ha creato non poca apprensione tra chi vive in zona, soprattutto tra coloro che hanno bambini piccoli.