“Venezia Città Campus”, accordo per case a universitari

Rendere Venezia una “città campus”: è questo l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato a Ca' Farsetti, sede del municipio lagunare, tra Regione Veneto, Comune, Università Ca' Foscari e Iuav, Accademia di belle arti, Conservatorio Benedetto Marcello e la Fondazione "Venezia capitale mondiale della sostenibilità".

Il progetto individua le linee di indirizzo per implementare in città un programma di accessibilità alla residenzialità e fiscalità agevolate per docenti, ricercatori e studenti, rafforzare l'offerta formativa, potenziare i servizi agli studenti e ai lavoratori, e rafforzare l'identità delle università e degli istituti di formazione.

"È un accordo politico - ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro - su cosa possa essere fra dieci o vent'anni la città. Una scommessa, per immaginare la linea di marcia per i prossimi anni e attirare studenti europei".

Allo scopo serviranno nuovi edifici per la residenzialità "che potranno essere costruiti su aree compromesse, a Santa Marta, nelle aree ex portuali e alla Marittima".

"Ho in mente un numero: 30 mila tra studenti e docenti nei prossimi cinque o dieci anni - ha detto Renato Brunetta, presidente della fondazione - che potranno essere residenti a medio lungo termine. In questo modo sarà possibile attrarre localizzazioni industriali che si potranno avvalere di quei ricercatori e di quegli studenti. E così si innesca il meccanismo virtuoso della crescita che non è altro che la riproduzione di quello che faceva Venezia nel Cinquecento e nel Seicento", ha concluso.