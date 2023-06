Malore fatale, Valentina muore a 46 anni: lutto a San Donà

E' morta poco dopo il risveglio a causa di un malore improvviso che l'ha colta senza alcun preavviso. Valentina Bellot, 46 anni di San Donà, si è spenta nella sua casa prima di raggiungere il posto di lavoro, all' hotel Noventa.

Si era svegliata come tutti i giorni all'alba, alle 5, per poi raggiungere Noventa e iniziare la giornata lavorativa.

Una donna forte ed energica, in ottima salute. Per questo non si spiega la sua morte senza che ci fosse stato alcun segnale o preavviso. La figlia Benedetta e il compagno di Valentina, che abitavano con lei, l'hanno trovata più tardi, distesa sul divano esanime.

Dopo il malore si era sdraiata e il suo cuore ha cessato di battere, nel silenzio di una giornata che per lei stava iniziando.

Quando si sono svegliati, intorno alle 8, l'hanno vista e hanno tentato disperatamente di rianimarla, chiamato i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Una morte seguita al malore, per arresto cardiocircolatorio.

Per i suoi familiari, una vera tragedia perché nella famiglia è venuta a mancare il cardine, il punto di riferimento. Valentina era una mamma splendida, ma anche molto professionale e impegnata nel suo lavoro, che svolgeva con impegno e serietà.

Aveva un bel carattere, era sempre sorridente, piena di energia e voglia di vivere, tanto attaccata alla sua famiglia. E aveva anche il senso dell'amicizia e del rispetto.

Chi la conosceva la ricorda come una persona che era sempre pronta ad aiutare chi avesse bisogno. Da tempo era iscritta all'Aido cui i familiari hanno chiesto siano devolute eventuali offerte, come lei avrebbe certamente voluto.

I funerali di Valentina saranno celebrati venerdì con inizio alle 9 nella chiesa parrocchiale della frazione di Mussetta.

La salma arriverà dall'ospedale di San Donà dove è stata ricomposta dopo il decesso.

Lascia la figlia 18enne Benedetta, studentessa alla ragioneria Alberti di San Donà, che sta affrontando l'esame di maturità; quindi il compagno Antonino, appartenente alle forze dell'ordine, e i genitori Andrea e Annalisa che erano tanto orgogliosi della figlia e che stanno soffrendo in queste giorni assieme alla nipote stringendosi nel dolore più profondo e intimo, confortati dai parenti e gli amici più vicini, anch'essi affranti per la scomparsa di Valentina. —