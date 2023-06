Donna di Mestre costretta a pagarsi la Tac 730 euro, chiede il rimborso per protesta

Non le garantiscono la Tac nei dieci giorni prescritti dallo specialista, se la paga ben 730 euro e chiede il rimborso, senza però ottenere risposta. «Ho eseguito un esame a pagamento nell’ospedale pubblico della mia città perché entro i giorni stabiliti non c’era posto, e questo è triste.

Ho mandato una mail, avvertendo che avrei reso pubblica quella che per me è una sconfitta, se riceverò il rimborso, lo darò in beneficenza, anche se di soldi non ne ho».

A scrivere è D. P. , residente a Mestre, una diagnosi pendente. «Il 18 aprile 2023, in seguito all’esito dell’Ecografia all’addome, mi viene prescritta dalla dottoressa Montante del Cro (Centro di riferimento oncologico) di Aviano, presso il quale sono seguita per triplice neoplasia, una Tac (capo collo, torace, addome) da eseguire entro 10 giorni.

Contatto il Cup (centro unico prenotazione) del distretto di Venezia che mi comunica che non ci sono date disponibili e vengo pertanto inserita in lista d’attesa dall’operatore 114.

Subito dopo mi attivo per verificare la possibilità di eseguire gli esami a pagamento e trovo ben quattro date disponibili sia all’Ospedale dell’Angelo che a Villa Salus.

Il 28 aprile, allo scadere dei 10 giorni richiamo il Cup (operatore 845, Jusy) che conferma che non ci sono date disponibili e avvia un sollecito.

Vista l’urgenza degli esami da eseguire, il giorno 4 maggio, se nel frattempo non sarò stata contattata per eseguire gli esami in convenzione, mi recherò dell’Angelo per eseguire una Tac a pagamento al costo di 730 euro».

Da qui la mail con la richiesta di rimborso inviata alla Regione, al governatore Luca Zaia, alla direzione sanitaria dell’Usl 3 Serenissima, all’assessore regionale Emanuela Lanzarin.

«Chiedo, gentilmente, di indicarmi la procedura per chiedere il rimborso della spesa sostenuta, non essendo stato tutelato il diritto alla prestazione a tutela della salute del cittadino, garantito dalla Costituzione, rispettando le classi di priorità, così come richiamato anche nel Portale Sanità della Regione Veneto. Resto in attesa di un sollecito riscontro, con le indicazioni del caso».

Racconta: «L’Urp oltre a dirmi che aveva ricevuto la richiesta, mi ha solo dato il numero di protocollo, ma nemmeno un cenno di riscontro». «Ho atteso, nella speranza che qualcuno si facesse vivo, ma niente.

La cosa più amara è pensare che sono andata nell’ospedale pubblico della mia città che mi ha negato il diritto di poter eseguire un esame vitale entro una data utile. Ho atteso, inutilmente, poi l’ho fatto eseguito a pagamento nell’ospedale pubblico: qui non è privato, è il pubblico che diventa privato e che prende il sopravvento, non c’è altro da dire».

Chiude D.P.: «Vorrei risposte e vorrei denunciare quanto accaduto, per me e per chi non ne ha il tempo voglia e forze, la richiesta di rimborso è una provocazione, se mi arriveranno i soldi posso devolvere per la ricerca, non perché sia ricca, ma perché lo ritengo giusto. Non era un trattamento di cosmesi, ma era urgente. Chi si può permettere di pagare 730 euro per una Tac?».