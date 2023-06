Svaligiato lo sportello Postamat a Fossalta di Piave

Colpo alle poste di Fossalta di Piave in via Mazzini, una banda assalta lo sportello postamat. Niente esplosivi, questa volta, intorno alle 2 di notte, i malviventi hanno utilizzato dei congegni elettronici di cui sono esperte le bande dei paesi dell'Est. Hanno captato dei codici per poi prelevare una somma di denaro al momento non quantificata.

Lo sportello dietro al municipio è adesso chiuso. Sono in corso indagini dei carabinieri che hanno fatto un sopralluogo. Il sindaco Manrico Finotto: "Non abbassare la guardia".

La tecnica appare diversa da quella del bancomat a Cavallino la scorsa notte, alla Prealpi San Biagio, dove è stata trovata la " marmotta" con esplosivo solido non utilizzato perché i ladri erano fuggiti dopo essere stati disturbati.