A Chirignago duemila pazienti senza medico di base: l’Usl apre un ambulatorio per due mesi

«Vorrei abbracciare uno a uno i miei pazienti e dirgli che andrà tutto bene. Mi solleva sapere che al posto mio arriverà un sostituto. Ma allo stesso tempo soffro perché non ho mai visto tante visite private in 40 anni pagate da persone che non hanno soldi per curarsi».

Paola Bassetto, 68 anni, medico di medicina generale a Chirignago, a fine mese lascia e va in pensione. Con le lacrime agli occhi. «Potevo rimanere ancora un anno o due» dice «ma con duemila pazienti e le incombenze burocratiche di oggi non riuscivo a fare nemmeno le ferie perché non si trovano più sostituti, ed ero davvero molto stanca. Ma sono rincuorata perchè sarò sostituita».

In questi giorni non trattiene le lacrime neanche al telefono. Così come i suoi pazienti. «Piangono, mi riempiono di regali» racconta «andare via senza sapere cosa sarebbe loro accaduto, non mi faceva dormire» racconta.

In un primo tempo, infatti, era circolata l’ipotesi che dovessero recarsi a Marghrera per due mesi. «Per fortuna è stata trovata una soluzione dall’Usl. Alcuni di loro li ho visti nascere, ci ho passato la vita e mi dispiace lasciarli, vorrei abbracciarli tutti. Ho adorato questo lavoro e se tornassi indietro rifarei tutto uguale».

Ora cosa farà? «Sono medico e resto medico». Una paziente le ha lasciato un biglietto che recita testuale “Lei ci ha curato con amore e ci ha fatto sorridere e ridere in ambulatorio, così i nostri malanni son diventati più piccoli”. «Una donna di colore mi ha detto “Dottoressa, una come lei che ci accoglie non la troveremo mai, per noi è difficile essere accolti”».

Qual è il problema più grosso per un medico di base? «I medici sono sempre meno e oberati dal lavoro. La cosa peggiore è la burocrazia, oltre a un sistema sanitario nazionale che si è evoluto pensando che i medici di famiglia non servissero, invece quando se ne vanno i pazienti si sentono persi».

E poi? «La sanità pubblica. Oggi essere curati dallo Stato è la cosa che stiamo perdendo, non ho mai visto tante visite private fatte da gente che non ha soldi pur di farsi curare. Ho avuto pazienti che con tumori ai polmoni e al fegato non riuscivano a fare gli esami, ho dovuto chiamare io la Direzione. Quando mi dicono “dottoressa vado privatamente” soffro, perché non vuol dire “in meglio”, solo che paghi».

La dottoressa Bassetto sarà sostituita in via definitiva dalla dottoressa Laura Buscemi, che per prendere servizio a Chirignago lascia il proprio incarico in un’altra Azienda sanitaria. Tutti gli assistiti passeranno automaticamente al nuovo medico di famiglia, salvo diversa scelta.

Fino a quando entrerà in servizio, cioè dall’1 settembre, l’Usl 3 Serenissima si è impegnata, riuscendoci, a trovare una soluzione provvisoria che coprisse i mesi di luglio e agosto: in questo periodo gli assistiti faranno riferimento ad un “ambulatorio pubblico” nella stessa sede in cui operava la dottoressa Bassetto, in via Miranese 221, dove ci sarà una guardia medica negli stessi orari.

A ringraziare il medico di base anche il consigliere Emanuele Rosteghin: «E’ stata speciale per Chirignago».

Cessa anche un pediatra di Libera Scelta a Mira, la dottoressa Paola Lasalvia. In questo caso l'Usl 3 Serenissima ha individuato e incaricato un nuovo pediatra, la dottoressa Maria Irene Satariano.

La nuova professionista si insedia a titolo definitivo: viene garantita quindi ai pazienti della dottoressa Lasalvia la continuità dell'assistenza non solo nell'immediato attraverso un passaggio di consegne senza interruzione, ma anche, in futuro, perché il pediatra che prende servizio si insedia come titolare in via definitiva dell'incarico. Nessun incombenza è in capo agli assistiti, che salvo loro differente scelta, vengono assegnati d'ufficio al nuovo pediatra.

La dottoressa Satariano, che rileva l'incarico dal 24 luglio, opererà nello stesso ambulatorio del medico cessante, a Mira, in Largo San Luca, il lunedì, il mercoledì e il venerdì con orario 9.30-13 e il martedì e giovedì con orario 14.30-18.30.