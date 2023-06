Malore mortale sul bagnasciuga, tragedia sulla spiaggia di Porto Santa Margherita

Colpito da un malore sul bagnasciuga, muore un anziano turista in vacanza a Porto Santa Margherita. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, che ha calato con un verricello il personale medico.

La tragedia è avvenuta poco prima di mezzogiorno di giovedì 29 giugno, sulla spiaggia all’altezza della torretta 45, nei pressi di piazzale Portesin.

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo, un novantenne turistica austriaco, avrebbe accusato un malore improvviso mentre si trovava sul bagnasciuga. Subito sono scattati i soccorsi, con l’intervento dei bagnini e del personale del Suem 118 con l’ambulanza dal Punto di primo intervento attivo sul litorale.

Nel frattempo si è levato in volo, dall’ospedale di Treviso, anche l’elicottero “Leone 1”. L’elisoccorso era atteso a Jesolo per una dimostrazione sulla spiaggia del villaggio Marzotto. Invece è stato prontamente dirottato su Porto Santa Margherita per un’emergenza reale.

Giunto sul posto l’elicottero, i tecnici hanno calato sulla spiaggia col verricello il personale medico che si è aggiunto in supporto alle manovre rianimatorie già in corso da parte degli operatori. Purtroppo per l’anziano turista non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, con l’intervento delle forze dell’ordine per i rilievi. L’elicottero è tornato alla base vuoto, la salma è stata ricomposta a disposizione dei familiari.