Mira, infortunio sul campo di calcio: intenta una causa da 450 mila euro

Un giovane allenatore del calcio Mira Galaxy si infortuna gravemente a una mano, si rivolge al Comune di Mira che coinvolge la società in una causa civile. Alla società due giorni fa è arrivata una richiesta di risarcimento di 450 mila euro che rischia di dover pagare il presidente della stessa Davide Bacchin.

Il presidente attacca il sindaco sui social. «Alcuni mesi fa un ragazzo», racconta Bacchin, «si fa male, in campo sportivo. L’assicurazione del Comune non paga e parte una causa civile contro il Comune stesso, ma il sindaco Dori cosa fa? Chiama in causa la società sportiva e il suo presidente, che sarei io. La cosa più fastidiosa è che ci siamo visti un sacco di volte con il sindaco e non mi ha mai detto niente. Ne avremmo potuto parlare, cercare una soluzione, capire, niente. Una pugnalata alle spalle. Anche se la responsabilità del Comune a mio avviso è evidente, c’è intanto una causa: deciderà il giudice».

E l’avvocato Michele Zatta della società di calcio spiega. «Ho ricevuto incarico dall’associazione sportiva Galaxy di rappresentarla. Bisognerà analizzare i documenti, ricostruire i fatti e comprendere le coperture assicurative dell’associazione che viene chiamata in causa dal Comune di Mira in ragione della convenzione sussistente fra l’ente pubblico e la associazione sportiva».

Una risposta arriva dal sindaco Marco Dori: «Ho letto con dispiacere le esternazioni del presidente Bacchin, sicuramente frutto di un momento», dice Dori.

«Si tratta di una normale attività difensiva dell’ente. Un loro allenatore, nel gennaio 2022, si è fatto male recuperando un pallone. A seguito di questo “infortunio sul posto di lavoro”, ha citato in giudizio il Comune.

È un fatto di un anno e mezzo fa, immaginavo che la società ne fosse a conoscenza. È una normale procedura dell’ente con tempi e modalità proprie che sono dettate dalle leggi. Abbiamo una cinquantina di azioni legali in corso. Spiace che il presidente di una realtà sportiva come il Galaxy si sia lasciato andare ad uno sfogo social immotivato e sgarbato».