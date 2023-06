Luogo di spaccio: sigilli al bar della droga di via Piave a Mestre

Chiuso per 15 giorni il bar “La Cueva” di via Piave. È la conseguenza dei numerosi controlli eseguiti dalle forze dell’ordine che in più occasioni hanno riscontrato la presenza, all’interno del locale, di spacciatori e pregiudicati.

In due occasioni la Polizia locale ha pure arrestato altrettanti stranieri trovati con diverse dosi di sostanza stupefacente.

L’ultimo arresto risale a lunedì scorso e in manette è finito un nigeriano con sessanta dosi.

Il provvedimento, di natura cautelare, è stato adottato dal Questore di Venezia, in seguito ai numerosi elementi raccolti dai controlli eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Mestre e della Polizia Locale, da cui è emerso che il locale era divenuto luogo di abituale frequentazione di stranieri pregiudicati, senza fissa dimora, nonché punto di riferimento per lo spaccio di stupefacenti. In pratica gli spacciatori lo usavano come punto d’appoggio e di rifermento per incontrare i propri clienti.

Il locale, già conosciuto come “Bar Stella”, è inserito nella zona del quartiere Piave a Mestre, in cui si concentrano i quotidiani controlli interforze, disposti in sede di Comitato per l’ordine e la Sicurezza Pubblica, che vedono impegnati equipaggi della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, che mirano ad arginare le situazioni di degrado urbano dovute alla presenza di stranieri senza una stabile occupazione.

La stragrande maggioranza vive di espedienti e in particolare spacciando. Questo ha portato ad una situazione di forte allarme sociale tra chi vive e lavora in zona. Il provvedimento di ieri, che fa parte del più ampio quadro di attività di prevenzione disposto dal Prefetto Michele di Bari, è stato notificato a cura del personale della Polizia Amministrativa della Questura in collaborazione con Carabinieri e Polizia locale.

Lunedì in manette è finito un nigeriano di 32 anni che come ultima residenza aveva Padova.

Gli agenti della Polizia locale gli hanno trovato addosso una sessantina di dosi di eroina e cocaina. Martedì mattina in Tribunale è stato condannato a un anno e 680 euro di multa. Rimesso in libertà.

La zona dove sorge il bar “La Cueva” è una sorvegliata speciale da parte della Polizia locale e in particolare degli agenti che lavorano nel Servizio sicurezza urbana.

Questo perché diversi spacciatori usano il locale e il suo esterno come base dove attendere gli ordini dei clienti che arrivano in via Piave ad acquistare lo stupefacente. La zona è controllata dai nigeriani.

Qui la sostanza viene consegnata ai clienti che però la pagano da un’altra parte. Da tempo difficilmente lo stesso spacciatore che ha la droga incassa i soldi della vendita.