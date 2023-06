Marco & Pippo influencer per Chioggia in quattro video promozionali

La promozione del territorio affidata alla simpatia di Marco & Pippo. Il duo comico, ormai diventato un trio, ha realizzato in città quattro video promozionali che saranno veicolati nei canali social per far conoscere in modo leggero le bellezze della città: pesca e agricoltura; monumenti e patrimonio storico; enogastronomia; spiaggia.

«Abbiamo deciso di chiamare comici molto seguiti e apprezzati in tutto il Nordest per promuovere la nostra città», spiega il sindaco Mauro Armelao. «Grazie a loro un vastissimo pubblico conoscerà Chioggia ancora meglio».

I video compariranno sui social da venerdì 30 giugno, uno alla volta, sempre di venerdì all’ora di pranzo. «Abbiamo accettato con gioia questo progetto perché siamo innamorati del nostro territorio», racconta Marco. «In questi 18 anni di spettacoli in giro per il Veneto, abbiamo avuto la fortuna di apprezzare la bellezza che abbiamo a portata di mano, anche nei piccoli paesini, dove ci siamo esibiti alle sagre. Qui a Chioggia abbiamo conosciuto una città piena di vita. Da qualsiasi parte ti giri trovi un motivo per ammirare qualcosa, che sia uno scorcio caratteristico, il mare, gli scogli, le barche, l’architettura, un monumento, i locali sul corso principale e la gente».

Nei giorni delle riprese, sul ponte di Vigo, a bordo di pescherecci, in spiaggia, Marco e Pippo nei panni dei loro personaggi più amati, Duilo e Ines, l’assessore Ciano Contin o il giudice di MestreChef, sono stati accolti dal calore dei chioggiotti che li hanno riconosciuti e fermati per selfie o anche solo per uno scambio di battute.

«Da quando sono piccolo, i miei parenti mi portavano sempre al mare a Sottomarina perché dicevano che fa bene», racconta Pippo, «E siccome ora che ho quarant’anni mi ritengo una bellissima persona, credo che sia merito dell’aria di Sottomarina. Non sono mai stato un amante del pesce, ma qui mi sono ricreduto. Gustare i prodotti ittici freschi e preparati secondo questa tradizione, trasforma il semplice mangiare in un’esperienza incredibile. Torneremo qui spesso, come turisti, ma anche in “ritiro” per scrivere il nostro prossimo spettacolo».

I video saranno veicolati sui canali social del duo, del Comune e condivisi con le categorie turistiche. Già nei giorni scorsi i post diffusi con qualche scatto delle riprese hanno ottenuto 100 mila visualizzazioni.