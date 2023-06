«Difendere l’abitato dalla Via del Mare». Nasce il comitato contrario all’opera

Via del Mare, a Meolo si è costituito un coordinamento di cittadini «per capire come difendere il paese dall’impatto di quest’opera». Entro qualche settimana, come annunciato dal presidente Zaia, dovrebbe avvenire l’aggiudicazione definitiva della realizzazione della superstrada a pedaggio dal casello dell’A4 di Meolo a Jesolo.

In vista di questo passaggio delicato, a Meolo i contrari all’opera stanno affilando le armi. In paese si è costituito un «Coordinamento di cittadini attivi per la tutela e la valorizzazione del territorio».

La prima uscita del nuovo movimento sarà giovedì 29 giugno alle 20,30, alla pizzeria “La Pergola”, con un’assemblea pubblica in cui verranno affrontate le principali questioni aperte riguardo al progetto. In qualità di relatori, sono stati invitati l’urbanista Roberto Rossetto e il consigliere regionale del Pd, Andrea Zanoni.

«Dai giornali leggiamo che è stato fatto l’affidamento provvisorio e siamo ormai prossimi a quello definitivo», spiegano i cittadini, «Iniziamo a preoccuparci di quello che succederà. Il procedimento svolto finora ha chiuso la fase del progetto preliminare, come fu presentato nel 2009. Adesso l’impresa a cui verranno assegnati i lavori avrà l’appalto per costruire e gestire l’autostrada. Ma dovrà prima predisporre il progetto definitivo ed esecutivo».

Ed è su questa fase che si concentrano gli interrogativi dei cittadini. Tra il preliminare e il definitivo, cosa potrà cambiare nel progetto? Ci sono margini per delle modifiche? Oppure si proseguirà nel solco delle scelte già compiute?

«Se si vorrà proseguire con quanto già previsto, noi non siamo d’accordo», mettono in chiaro i cittadini, «Siamo il Comune che più verrà danneggiato da questo progetto, che andrà a stravolgere tutta la nostra viabilità. Avremo di fatto una barriera che divide in due il paese, con un solo accesso all’autostrada su via Diaz. Vogliamo capire se ci saranno dei cambiamenti importanti, che vadano nel senso di rispettare il nostro territorio. Oppure se verrà fatto quanto già previsto nel progetto preliminare, approvato a tutti i livelli».

Allo stato attuale la Via del Mare prevede la realizzazione, con il meccanismo della “finanza di progetto”, di una superstrada a pedaggio, con due corsie per senso di marcia. Sarà lunga 18,6 km a partire dal casello di Meolo fino alla rotatoria Frova a Jesolo. Il pedaggio si basa su un sistema di esazione senza barriere, in grado di garantire agli utenti il pagamento in modalità dinamica, senza cioè fermate o rallentamenti in corrispondenza dei caselli. Prevista l’esenzione per i residenti dei Comuni attraversati.