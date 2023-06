Mira, assessora ignora la sospensione: rischia la revoca della delega

L’assessora alle Attività produttive Oriana Gerardi presenzia all’inaugurazione dell’apertura di uno sportello dei consumatori in Municipio a Mira nonostante sia stata sospesa dal sindaco Marco Dori pochi giorni fa. Ora il primo cittadino è a un passo dalla revoca della delega.

La sospensione dell’assessora Gerardi era arrivata nella serata dell’ultimo Consiglio, quando 5 consiglieri del Pd sono usciti dall’aula e hanno fatto mancare il numero legale. «Sono venuto a conoscenza del fatto e ho riferito l’accaduto al segretario del Pd Enzo De Lorenzi con il quale sono costantemente in contatto» ha fato sapere Dori.

«L’assessore Gerardi era presente» spiega il consigliere del Pd Francesco Sacco «perché si trattava di un intervento programmato e che aveva seguito nel corso del tempo».

No comment del segretario del Pd, De Lorenzi.

Nessun problema sussiste, invece per l’assessora Gerardi. «Sono stata sospesa, ma continuerò a fare l’assessore finché ho la delega alle Attività produttive».

Il consigliere di Coraggio Italia Paolo Lucarda va giù durissimo. «Il sindaco Dori con la sospensione della sua assessora voleva dare un segnale forte alla sua maggioranza? Credo che la cosa non sia stata recepita. Questo mi fa capire quanta credibilità ha questo primo cittadino in consiglio. Quando io venivo sospeso a scuola non potevo presentarmi. Chiederemo le dimissioni».

Nel Pd bocche cucite, mentre gli alleati di maggioranza seguono attentamente gli sviluppi della situazione. Il rischio che la coalizione vada a pezzi è concreto.

Intanto a ribattere alle accuse dei consiglieri di Fratelli D’Italia a Mira, con la neo entrata Vanna Baldan, è il presidente del consiglio comunale Raffaele Ciriello. «Attività consigliari ridotte al minimo a Mira? Non mi pare proprio» dice Ciriello. E va nel dettaglio. «Dall’11 luglio 2022 al 22 giugno 2023– si sono tenute 13 sedute consiliari, più che in linea con l’articolo 18 regolamento del consiglio comunale, che prevede di norma una seduta al mese. Sono stati attivati 39 strumenti ispettivi trattati, tra mozioni, interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno, tenuto conto che da regolamento è possibile discuterne solo nei primi 90 minuti della seduta. È stata data risposta scritta a tutte le interpellanze e le interrogazioni pervenute prima dell’ultima seduta del 22 giugno 2023, anche quelle non ancora trattate». «Infine» conclude Ciriello «sono state fatte 57 tra delibere, convenzioni, approvazione regolamenti, delibere di nomina, ratifiche di delibere di giunta, provvedimenti vari, delibere di bilancio e variazioni».